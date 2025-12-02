為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    小姨子高翬被爆解散耘力滅證 黃國昌嗆：假新聞、到法院講清楚

    2025/12/02 12:16 記者林哲遠／台北報導
    台灣民眾黨立法院黨團2日召開「國防自主跳票、軍購交付延宕，全民三問賴總統!!」記者會，立委黃國昌（右）、林憶君（左）出席。（記者羅沛德攝）

    民眾黨主席黃國昌日前陷入養狗仔醜聞，週刊今曝光涉養狗仔的「凱思國際」人頭負責人李麗娟，而凱思的上層公司、由黃國昌小姨子高翬成立的耘力公司在11月下旬解散，疑有滅證意圖。對此，黃國昌今受訪時再次弄嗆，《鏡週刊》做假新聞何時要道歉，剩下的到法院講清楚。

    黃國昌回應，整件事情已荒謬到不知如何形容，《鏡週刊》不斷指著人家的鼻子說人家是狗仔自己都不會臉紅，現在不僅是一般人，連未成年都不放過，有沒有底線。人家是正正當當的老百姓，要做政治攻擊就衝著他來，拜託週刊把事情搞清楚，搞這麼多烏龍、假新聞，迄今不道歉，有什麼話到法院講清楚。

    至於資助凱思國際的耘力公司在11月下旬火速解散，疑有滅證意圖，黃國昌說，不是說第一筆資金是自己的姻親資助的嗎？怎麼又變成公司，現在是潑了糞發現潑錯了，開始胡說八道，週刊做的假新聞何時要道歉，剩下的到法院講清楚。

