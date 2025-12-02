李有宜退黨因冷暴力、搶地盤？黃國昌：老實講我真的不知道

民眾黨主席黃國昌。圖為11月30日在新北市新店區受訪，藉網路直播手比「5」笑喊「5大金釵」。（資料照，記者黃政嘉攝）

原民眾黨發言人李有宜曾參選2024新北市第二選區立委，近日無預警宣布退黨，外界推測疑與黨主席黃國昌的三蘆辦公室主任周曉芸打算搶攻明年同選區新北市議員有關。媒體人黃光芹批評黃國昌就任主席以來，李有宜遭「冷暴力」對待；黃國昌今（2）日受訪時說：「冷暴力，老實講自己還真的不知道，面對黨內的初選，原則只有公平、公開競爭，沒有任何人有特權。」

黃國昌強調，民眾黨是一個沒有什麼資源的政黨，只要有人願意將合照放上看板，歡迎都來不及了，屏東也有希望選議員的人跟民眾黨立委林國成一起上看板，對台灣民眾黨來講，不使用黨的經費，願意自己掏腰包，幫台灣民眾黨做宣傳，黨中央一向都是歡迎的，但民眾黨從北到南全國，大概沒有幾塊看板。

「對他自己來講，我不敢自稱是大咖，但對於願意投如選舉的人，我們都是歡迎的！」黃國昌聲稱，民眾黨初選機制公開透明，連現任的議員都沒有優先權，黨中央一旦針對特定的選區做公告，期間有人來登記，地方黨部評鑑委員會進行資格審查與評分，若能協調就會協調

黃國昌強調，民眾黨跟兩大黨不太一樣的事情是不會在公告前就先去「搓圓仔湯」。若協調不成，不是黨內投票，而是全民調，希望能挑最強的候選人，除非是艱難選區沒有人登記，才會用徵召的方式辦理。

針對周曉芸一事，黃國昌坦言，新北市是他的責任區，但他一入黨的時就很明確的跟當時的黨主席柯文哲講，既有黨部的人事安排，他不想做任何更動，黨部主委不要換，由原來的主委所率領的各區的主任、幹部，通通都不要動。

黃國昌補充，為了拓展地方服務、準備新北市長的選舉，新北每一區他自己去找主任，請他們做該區選民服務，不會去用地方黨部資源，自己也告訴每一個區主任，「你們現在在做的工作是在幫我做地方選民服務，如果有志要挑戰2026議員，沒有特權，也沒有特殊待遇。」

