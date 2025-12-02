台灣不是坐等被救！ 蕭美琴：努力讓美軍協防永遠只是「假設」

副總統蕭美琴接受美國媒體「戰情室」（War Room）專訪表示，台灣不是坐等他人承諾或拯救，正積極投資於自我防衛，並努力成為有所貢獻的積極夥伴。（總統府提供）

副總統蕭美琴接受美國媒體「戰情室」（War Room）專訪，當地時間1日播出。被問到是否預見美方會在何種情境下派兵協防台灣？蕭美琴說，台灣正在做的一切努力，就是為了防止這個特定的假設性情境發生，讓它只停留在假定、永遠不會發生，台灣不是坐等他人承諾或拯救，正積極投資於自我防衛，並努力成為有所貢獻的積極夥伴。

被問到是否預見美軍在何種情境下派兵協防台灣？蕭美琴回應，台灣正在做的一切努力，就是為了防止這個特定的「假設性情境」發生，讓它只停留在假設，永遠不會真正發生，這樣就無須做出是否介入衝突或戰爭的痛苦決定，這就是為什麼嚇阻和強化台灣實力如此重要，台灣正處於一個極為不對稱的局勢，儘管致力投入自我防衛、保衛自己，仍是一項非常艱鉅的任務。

請繼續往下閱讀...

蕭美琴說明，由於台灣在國際社會遭到孤立，我們需要建議、支持與幫助，所以非常感謝美國透過《台灣關係法》，以及國會近期的幾項倡議，如《國防授權法》等，支持與台灣共同生產防衛裝備與技術，也感謝美國協助訓練我方人員，台灣確實需要許多改革，也正在進行中，但與夥伴良好的協調、共同建設及合作，都有助於防止假定情境的發生。

對於那些擔心美國對其他國家有更多承諾的美國人，蕭美琴回應，沒有人想要衝突或戰爭，台灣人民與美國人民一樣，不希望台海發生衝突、發生戰爭，台灣今天所做的一切，包括強化軍事與自我防衛能力、強化經濟，都是嚇阻與預防衝突的一部分，希望美國人民了解，支持一個強大的台灣也是維護印太地區和平穩定，以及維持區域平衡之共同目標與利益。雖然目前的局勢對任一方來說都不算完美，但這是一種平衡，對所有人都有益的「現狀」。

蕭美琴強調，除了預防衝突外，也要持續發展強健的防衛夥伴關係，並推動經濟合作。此外，台灣正積極投資於自我防衛，台灣不是坐等他人承諾或拯救，強化實力是為了自我防衛，並成為別人可靠的夥伴。台灣不只是脅迫與軍事威脅下的受害者，更是能有所貢獻的積極夥伴，也能與他人合作，以確保能實現共同利益與目標。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法