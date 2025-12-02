中共不認《舊金山和約》 葉耀元：對台灣主權宣稱立基點瞬間成零

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

日本首相高市早苗上月提及「台灣有事」議題，讓中國祭出一系列報復措施，中國外交部更放話從未接受過《舊金山和約》，強調它對中方「非法無效」，荒謬說詞引發國際關注。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元表示，如果中共不認舊金山和約，則在國際法的條件之下，中共對於台灣主權的宣稱立基點就瞬間變成零。

葉耀元在臉書PO文表示，舊金山合約簽署的時候（1951），中華人民共和國aka中國已經建國，只不過當時蘇共勢力並沒有參與舊金山和約的討論，自然這些國家也都沒有簽署該和約（包括中共）。但舊金山和約裡面第二條聲明日本承認朝鮮獨立、放棄台灣、澎湖、千島群島、庫頁島南部、南沙群島、西沙群島等地的所有權利，如果中共不承認舊金山和約，那不就表示中共認為日本並沒有放棄對台灣的所有權？

葉耀元指出，而且更重要的一件事是，如果中共不認舊金山和約，則在國際法的條件之下，中共對於台灣主權的宣稱立基點就瞬間變成零。現在他至少可以說「舊金山和約日本放棄台灣，開羅宣言把台灣還給［中國］（中華民國），然後中共國是中國的正統繼承者（無視中華民國的存在），所以中共可以對台宣稱主權」。如果起始點的舊金山和約都不想認，那我看真的跟AIT說的一樣，台灣主權未定論可以好好的來討論一下了呢，而且第一個可以排除的對象，就是不認舊金山和約的中共。

葉耀元直言，對了，中共這個政權死的說成活的，活的説成死的，該政權的基礎是用謊言跟暴力，所以不管他們說什麼，他們隔天起床也可以兩手一攤完全不認。用邏輯跟他們討論，基本上是在浪費腦細胞而已。

