拆解中共《孫子兵法》對台混合戰 蕭美琴：3招讓台灣社會消音

副總統蕭美琴直言，中共引用「孫子兵法」設計許多混合戰術脅迫台灣，並拆解中共對台心理戰「三部曲」。（總統府提供）

副總統蕭美琴接受美國媒體「戰情室」（War Room）專訪，當地時間1日播出。蕭美琴直言，中共引用「孫子兵法」設計許多混合戰術脅迫台灣，並拆解中共對台心理戰「三部曲」，透過詆毀民主制度、人身攻擊製造寒蟬效應、分化台美關係，讓台灣像被「校園霸凌」般交不到朋友，迫使台灣屈服，但台灣當然會繼續抵抗。

談及對混合戰、網路、資訊、心理攻擊等手段所造成的影響及目前局勢的看法。蕭美琴指出，台灣確實處在非常複雜艱鉅的地緣政治環境中，1996年首次總統直選以來，中國從未放棄使用武力，他們不斷迅速擴大軍事力量，強勢主張自身立場，不只對台灣，也針對鄰近的日本、菲律賓和南海，甚至在非洲吉布地和世界其他地區部署軍力。

蕭美琴提到，另一個非常重要的面向就是混合戰，中國引用《孫子兵法》中「不戰而屈人之兵」的概念，設計許多混合戰術，包括心理戰、認知戰、假訊息，並使用網路攻擊，操弄滲透台灣的政治體制，採取諸多手段脅迫台灣社會，試圖在社會中散布恐懼以迫使人屈服，這不但已經發生，而且還正在持續進行中，台灣社會是世界上遭受網路攻擊最嚴重者之一，包括醫療系統、醫院、關鍵基礎設施及政府機構一再遭到攻擊。

蕭美琴接著說明心理戰的威脅，中共的目標一直很明確，在心理戰持續著重三個關鍵領域：首先是詆毀民主制度和民選政府，宣稱共產制度優於開放、自由、民主的制度，設法在台灣社會散播對政治體制的不信任。

其次是攻擊自認對威脅到其世界秩序觀的個體，中共不斷對她和賴總統等人進行人身攻擊，甚至將倡導全民國防和自我防衛的立委列入通緝名單，這些心理戰技巧也被用來試圖使台灣社會「消音」，壓制對其政治立場的反對聲浪；第三是分化台灣和美國，以及分化台灣與世界其他國家，試圖在社會中宣傳美國不可靠，台灣沒有朋友，台灣被孤立的敘事。

蕭美琴說，這是非常典型的霸凌手法，就像學校裡的霸凌，讓你不能交朋友、沒人會為你挺身而出，將台灣邊緣化，在國際社會中被孤立，不僅無法出訪他國、無法加入國際組織，也無法為全球公共衛生做出貢獻，儘管台灣是最早試圖向世界衛生組織示警 COVID-19病毒及潛在全球大流行的國家之一。

蕭美琴強調，中共所有限制及試圖分化的行為，都是為了迫使台灣屈服，且仍在持續進行中，中共已取得進展，但台灣當然會繼續抵抗，並積極提升媒體識讀教育以辨別事實與假訊息，強化對政治制度、軍隊、政府以及人民之間的信心，以及強化與美國的夥伴關係，防止中國分化或孤立台灣，雖然還有很多工作要做，但相信以台灣的決心加上各方的協助，將會有良好的進展。

蕭美琴強調，「越挫越勇」就是台灣的日常，因為面臨巨大壓力，台灣常常被迫隱形，在很多國家，我們甚至不能被稱為台灣，而是中華台北、中國台北、台北或其他名稱，許多國家認為理所當然的事，卻是台灣人每天都要奮力爭取的，台灣人民值得更好的待遇，也因為我們堅韌不拔，從困境、挑戰和不公義中磨練出堅韌，這些磨練從未阻止台灣人為全球福祉做出貢獻，從未阻止我們達成已是台灣重要成就之一的經濟發展，也從未阻止我們實現並捍衛民主。

