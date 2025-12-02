為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    經營粉專「宣揚武統」！ 中配錢麗昨遭廢止「依親居留」 不能用健保、工作

    2025/12/02 11:38 記者王冠仁／台北報導
    中配錢麗經營解放軍粉專「宣揚武統」。（資料照，擷自臉書直播）

    中配錢麗經營解放軍粉專「宣揚武統」。（資料照，擷自臉書直播）

    中國配偶錢麗經營臉書粉絲專頁「中國人民解放軍」，宣揚武統，內政部等機關審議後，認定她的行為有危害台灣國家安全與社會安定之虞，註銷她台灣身分與戶籍。錢麗經此一事，退回「依親居留」狀態，但仍可享用健保等社會福利，引起不少中配不滿而提出檢舉；內政部等機關再次跨部會審議後，決議廢止她的依親居留，移民署昨天送達通知書後正式生效。

    據了解，在台生活的中國配偶錢麗，經營中國解放軍臉書粉專「宣揚武統」，日前被內政部等機關認定，言行有危害台灣國家安全與社會安定之虞，廢止定居許可，她在台的狀態退回「依親居留」。

    不過，依親居留者，在台仍有居留權，也可享用健保等福利，引起其他在台中配不滿，近期紛紛提出檢舉。內政部等機關近來再次進行跨部會審議，最終決議廢止她的依親居留權，她的在台狀態退回至「停留」。

    移民署指出，中國人士在台停留，依法不得使用健保，也不能工作。移民署昨派員送交書面資料給錢麗後，就正式生效。

    對此，錢麗也在臉書發文痛批這是綠色恐怖，她不滿自己被民進黨利用媒體輿論霸淩定罪、扣武統帽子，還說自己的工作權，勞健保權益被損害，她將於30天內提起行政訴願，維護自身合法權益。

