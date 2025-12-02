為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    喊話賴總統赴立院國情報告 傅崐萁：最高禮遇迎接

    2025/12/02 11:47 記者林欣漢／台北報導
    立法院國民黨團總召傅崐萁。（記者塗建榮攝）

    立法院國民黨團總召傅崐萁。（記者塗建榮攝）

    總統賴清德宣布提出1.25兆元國防特別預算，在野黨提議邀請賴赴立法院進行國情報告，並採即問即答方式。國民黨團總召傅崐萁今日表示，他們會以最高的禮遇來迎接賴總統到立法院「國情諮詢並被質詢」，而不是到立法院來發布新聞稿然後掉頭就走，那在總統府開記者會就可以了，不需要到立法院來。

    國防特別預算暫緩列案？傅：須先為人民解疑

    媒體詢問，若賴總統不來立法院國情報告，是否會將國防特別預算暫緩列案？傅崐萁表示，據傳賴總統很願意來立法院國情報告，我們非常高興，必須要為人民解決所有的疑問，以及清楚了解所有迫切的危機以後，才能夠讓這個政府來支用人民的血汗錢。

    傅崐萁強調，賴總統在參選時曾表示，願意赴國會國情報告，並接受立委詢答。希望賴總統一本初衷，到立法院有問有答、一問一答，把全國人民的疑問透過國會的代議制詢問清楚。

    傅崐萁表示，為保家衛國、捍衛台灣的民主自由，一切的國防與軍購，國民黨團表示支持。但是在完全沒有任何資訊的情況之下，賴總統卻宣稱中共會在2027年完成武統，希望賴總統赴立法院清楚說明，既然要增加這些相關的準備，為什麼不到國會來講清楚，而是採用海外投書的方式，要買什麼武器國人完全不知道。

    傅崐萁：支持國防 不支持凱子軍購

    傅崐萁強調，1.25兆元是人民的血汗錢，必須要為人民看緊荷包，更希望國家的政策是能夠真正的維繫兩岸和平，而不是成為下一個烏克蘭，讓台灣人民用血肉長城去抵抗賴總統把大家推上戰場的浩劫，希望賴總統必須和國人講清楚說明白，國民黨團支持國防，但是不支持凱子軍購，更不支持挑釁造成的戰爭，而要台灣人民接受最沉重的代價。

    不過，民進黨團幹事長鍾佳濱日前指出，關於總統國情報告要如何進行，憲法法庭大法官已作出明確解釋，不能有實質質詢，因為根據憲法，立法院可以對行政院提出質詢，若背離此一邏輯，就是侵犯兩院職權。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播