兩岸2032終局？蕭美琴霸氣回：和平沒有時間表 支配必招反抗

副總統蕭美琴接受美國媒體「戰情室」（War Room）專訪表示，台灣追求的是永續和平，和平沒有時間表。（總統府提供）

副總統蕭美琴近日接受美國媒體「戰情室」（War Room）專訪，被問到如何定義兩岸關係的「勝利」？以及不費一槍一彈的「2032終局」是怎樣？蕭美琴回應，台灣追求的是永續和平，和平沒有時間表，不知為何有2032年的時間點，和平不能建立在某一方的支配、壓迫或打壓，台灣渴望延續自由民主的生活方式，中國威脅對台灣人民動武無助相互尊重與永續和平。

對於主持人問到在不斷演變且始終存在的威脅情勢下，如何定義兩岸關係中的「勝利」？以及得以維持和平、關係正常化且不費一槍一彈的「2032年終局狀態」會是何種模樣？蕭美琴回應，台灣追求的是永續和平，不知為何有設定2032年時間點的問題，台灣的重點在於能否維持長久永續的和平，對和平沒有設定時間表，也是必須持續努力的目標。

蕭美琴說，從台灣的角度來看，和平不能建立在一方對另一方的支配上，只要存在支配、壓迫或打壓，就一定會有反抗，絕對不會長久、永續。和平必須包含一定程度的相互尊重，台灣渴望延續我們的生活方式，維護自由、民主，以及台灣人民掌握自身命運的權利，亦即台灣人民有權決定自己的未來，並獲得世界各國對這個立場的尊重，台海的永續和平涉及中國更開明的領導方式，並意識到尊重台灣人民的意願是和平共處的要素之一。

蕭美琴指出，永續和平涉及所有利害關係者，各方都必須覺得自己是致勝方案的一部份，必須是雙贏局面，中國領導階層談論過「中華民族的偉大復興」，中國人民也覺得在經濟與科技上的進步，理應獲得一定程度的尊重。對台灣而言，希望中國在進步的同時，也有更多仁慈、同理心，並理解台灣人民也應有權決定自己的未來，如果能有這樣的尊重，他認為台灣人民普遍非常友善且開放，是可以彼此合作的。

不過，蕭美琴強調，前述是非常理想的情況，回到現實就是，中國對台灣抱持著強烈的民族主義敵意，軍事姿態極具侵略性，甚至威脅對台灣人民使用武力，這些都無助相互尊重與永續和平，這也是為什麼台灣需要強化自身的實力。

蕭美琴說，理想的狀況是一個經濟和軍事方面強大且有自信的台灣，擁有國際支持，確保對自身未來的決定能受到尊重。因此台灣也認同美國人民的信念，亦即「以實力帶來和平」，歸根究柢，就是要理解「實力」的原則，強化實力也是嚇阻的一環。最終要宣揚並建立和平，同時也嚇阻並預防衝突，這需要許多努力，非常艱難，但確實需要決心來投資自身的實力與自我防衛。

