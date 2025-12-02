為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台獨聯盟：唯一支持林俊憲擔任台南市長

    2025/12/02 11:20 記者林哲遠／台北報導
    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    台灣獨立建國聯盟於上月29日在台北召開「世界中央委員大會」，並針對國政時局發表聲明，唯一支持民進黨立委林俊憲擔任台南市長，同時全力支持台灣基進、時代力量、小民歐巴桑聯盟、綠黨等四小黨聯合的本土在野，期許他們不斷壯大，打倒國民黨、取代民眾黨，透過本土在野監督力量以及有利國家建構的公共政策。

    台灣獨立建國聯盟台灣總本部與美、日、加拿大等本部中央委員實體和線上出席與會。會中並進行主席改選，由陳南天當選連任台灣獨立建國聯盟主席。陳南天主席會中宣布留任現有幹部外，並新任命現職為律師，甫30歲的楊仲庭中委，擔任台灣獨立建國聯盟的發言人。

    聯盟並於隔日11月30日於台南七股的「黃昭堂紀念公園」舉辦黃昭堂主席逝世14週年暨獨立先行者追思會，以此承繼精神與完成未竟之業。

    此外，世界中央委員大會針對國政時局亦提出聲明，作為台灣獨立建國聯盟資深盟員與前中央委員的林俊憲，長期以台灣意識為核心，問政表現優秀。聯盟強力推薦林俊憲為擔任台南市長的不二人選，期許他勇於承擔，為台南也為台灣守下一席直轄市長。

    獨立聯盟續指，本盟全力支持台灣基進、時代力量、小民歐巴桑聯盟、綠黨為了台灣有更健全的第三勢力，以效忠台灣為核心價值而聯合。期許他們不斷壯大，打倒國民黨、取代民眾黨，透過本土在野監督力量以及有利國家建構的公共政策，說服將近三成沒有政黨傾向的人，為台灣的政黨政治注入一股清新改革的力量，達成以效忠台灣為前提的政黨輪替。

    面臨公共事務人才短缺、青年低薪化，獨立聯盟呼籲，政府必須優先挹注資源積極進行公共事務人才的培養，讓年輕世代傳承民主價值與台灣認同。聯盟建議透過薪資、福利等措施，以世代正義的資源配置來保障年輕世代，藉由推動培養新世代參與公共事務，以利鞏固民主的未來，達成台灣民主的永續韌性。

    獨立聯盟重申，台灣獨立建國聯盟矢志讓台灣走向一個獨立的國家；要建立的是一個實踐人民主權、為所有人民服務的國家；呼籲台灣人一起打造一個消除社會不平等，環保永續，落實世代正義的平權國家。我們將繼續集結並為此積極努力。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播