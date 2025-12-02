台獨聯盟：唯一支持林俊憲擔任台南市長

民進黨立委林俊憲。（資料照）

台灣獨立建國聯盟於上月29日在台北召開「世界中央委員大會」，並針對國政時局發表聲明，唯一支持民進黨立委林俊憲擔任台南市長，同時全力支持台灣基進、時代力量、小民歐巴桑聯盟、綠黨等四小黨聯合的本土在野，期許他們不斷壯大，打倒國民黨、取代民眾黨，透過本土在野監督力量以及有利國家建構的公共政策。

台灣獨立建國聯盟台灣總本部與美、日、加拿大等本部中央委員實體和線上出席與會。會中並進行主席改選，由陳南天當選連任台灣獨立建國聯盟主席。陳南天主席會中宣布留任現有幹部外，並新任命現職為律師，甫30歲的楊仲庭中委，擔任台灣獨立建國聯盟的發言人。

聯盟並於隔日11月30日於台南七股的「黃昭堂紀念公園」舉辦黃昭堂主席逝世14週年暨獨立先行者追思會，以此承繼精神與完成未竟之業。

此外，世界中央委員大會針對國政時局亦提出聲明，作為台灣獨立建國聯盟資深盟員與前中央委員的林俊憲，長期以台灣意識為核心，問政表現優秀。聯盟強力推薦林俊憲為擔任台南市長的不二人選，期許他勇於承擔，為台南也為台灣守下一席直轄市長。

獨立聯盟續指，本盟全力支持台灣基進、時代力量、小民歐巴桑聯盟、綠黨為了台灣有更健全的第三勢力，以效忠台灣為核心價值而聯合。期許他們不斷壯大，打倒國民黨、取代民眾黨，透過本土在野監督力量以及有利國家建構的公共政策，說服將近三成沒有政黨傾向的人，為台灣的政黨政治注入一股清新改革的力量，達成以效忠台灣為前提的政黨輪替。

面臨公共事務人才短缺、青年低薪化，獨立聯盟呼籲，政府必須優先挹注資源積極進行公共事務人才的培養，讓年輕世代傳承民主價值與台灣認同。聯盟建議透過薪資、福利等措施，以世代正義的資源配置來保障年輕世代，藉由推動培養新世代參與公共事務，以利鞏固民主的未來，達成台灣民主的永續韌性。

獨立聯盟重申，台灣獨立建國聯盟矢志讓台灣走向一個獨立的國家；要建立的是一個實踐人民主權、為所有人民服務的國家；呼籲台灣人一起打造一個消除社會不平等，環保永續，落實世代正義的平權國家。我們將繼續集結並為此積極努力。

