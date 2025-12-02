為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    國民黨智庫董事長交接 朱立倫：鄭麗文一定有很多新創意新想法

    2025/12/02 11:03 記者林欣漢／台北報導
    朱立倫卸任國民黨智庫、國家政策研究基金會董事長。（圖由朱立倫辦公室提供）

    朱立倫卸任國民黨智庫、國家政策研究基金會董事長。（圖由朱立倫辦公室提供）

    國民黨智庫、國家政策研究基金會今（2日）召開董事會，前國民黨主席朱立倫卸任董事長，由現任黨主席鄭麗文接任。朱立倫受訪表示，他交卸智庫董事長等全面與國民黨相關的事務，祝福智庫在新任董事長的帶領下，能夠提供立法院國民黨團、民眾黨團一些重要的建議，相信未來鄭麗文一定有很多新的創意、新的想法。

    朱立倫說，過去這幾年智庫真的扮演非常重要的角色，雖然輕量化，但也的確發揮了最大的功能。立法院通過福國利民的法案，或是每一次選戰中的牛肉，都是靠著智庫大家一起來努力的。除了專任以外，有非常多的學術專家都是志工，要非常謝謝大家的努力跟辛苦。

    媒體詢問對重啟核二、核三的看法，朱立倫表示，不重啟又有什麼樣的方法呢？民進黨在硬拗，全世界都在重啟，或是都在開始使用各種新的核能，或者是重啟核能。那台灣要逆勢而為，有這個條件、有這個方法嗎？務實一點比較重要。民進黨用硬拗的方式，絕對沒有辦法讓台灣的經濟面對缺乏能源的困境。

    媒體也詢問，對於1.25兆國防特別預算，是否認為賴清德總統應赴國會進行國情報告，甚至採取即問即答的方式？對此，朱立倫說，總統是負責國家大政，尤其是國防、外交、兩岸的重大的這些決策。那這次有這麼重大的特別預算，如果總統能夠來向全民說明，那是一個很好的機會。

    朱立倫認為，國情報告的方式當然要符合憲法相關的規定，相信總統只要願意到立法院說明，立委應該要尊重總統，讓總統能夠再次的說明，讓所有的民眾的疑慮能夠減少，能夠大家來共同支持這項特別預算，這對國家才是有幫助的。

    國民黨智庫、國家政策研究基金會今（2日）召開董事會，前國民黨主席朱立倫（右）卸任董事長，由現任黨主席鄭麗文（左）接任。（圖由朱立倫辦公室提供）

    國民黨智庫、國家政策研究基金會今（2日）召開董事會，前國民黨主席朱立倫（右）卸任董事長，由現任黨主席鄭麗文（左）接任。（圖由朱立倫辦公室提供）

    前國民黨主席朱立倫（右）卸任國民黨智庫、國家政策研究基金會董事長，由現任黨主席鄭麗文（左）接任。（圖由朱立倫辦公室提供）

    前國民黨主席朱立倫（右）卸任國民黨智庫、國家政策研究基金會董事長，由現任黨主席鄭麗文（左）接任。（圖由朱立倫辦公室提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播