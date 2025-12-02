中國不認《舊金山和約》 王定宇酸：間接主張台灣還是日本的一部份

王定宇今表示，中國的蠻橫鬧了國際笑話，中國外交部竟然間接主張「台灣現在還是日本國的一部份」，台灣人應該憤怒還是興奮啊？（資料照）

日本首相高市早苗近日援引《舊金山和約》，表示日本無權認定台灣法律地位的立場，再度引發中國不滿。中國外交部發言人毛寧在11月28日的記者會表示，《舊金山和約》違反國際法、對中方「非法無效」。民進黨立委王定宇今表示，中國的蠻橫鬧了國際笑話，中國外交部竟然間接主張「台灣現在還是日本國的一部份」，台灣人應該憤怒還是興奮啊？

王定宇提到，高市早苗11月26日在國會與在野黨黨魁辯論時，強調根據《舊金山和約》，日本已經放棄有關台灣的一切權利與許可權，所以日本沒有立場做出認定台灣的法律地位，但中國外交部近日指控，《舊金山和約》對中國「非法無效」。王定宇質疑：「中國現在是在鼓吹『日本根據舊金山合約放棄台灣是無效的』，那麼台灣現在還是日本國的一部份囉！」

王定宇表示，中國之所以邏輯壞死，是因為《舊金山和約》沒有把台灣歸給中共，所以不算數，中國這種「把合約隨時無效，規則隨時可以推翻」的做法，真的是國際的最大不安因子，坐實「國際麻煩製造者」無誤，台灣的主權屬於台灣2300萬國民，只有台灣人民才有權決定台灣的國家命運。

王定宇也列出4個選項，「台灣曾為日本領土50年，台灣是日本的一部份。」、「台灣曾為荷屬福爾摩沙38年，台灣是歐盟荷蘭的一部分。」、「台灣自1949年開始，同島一命歷經白色恐怖到民主化直選總統已經超過77年，台灣是主權獨立國家，現狀叫中華民國，未來由台灣人民決定。」、「台灣從未被中華人民共和國治理過，台灣是中國的一部份。」

王定宇在文末詢問大家：「選擇看看......你希望台灣的國家狀態為何？」

