為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    陳佩琪煮飯照驚曝「壞習慣」被罵爆！ 這次學乖做好了

    2025/12/02 12:12 即時新聞／綜合報導
    陳佩琪煮飯照被發現「壞習慣」，這次讓柯文哲幫她收拾好廚房才拍照。（取自陳佩琪臉書，本報合成）

    陳佩琪煮飯照被發現「壞習慣」，這次讓柯文哲幫她收拾好廚房才拍照。（取自陳佩琪臉書，本報合成）

    前台北市長柯文哲的妻子陳佩琪日前在臉書發文，曬出柯文哲正享用一桌她精心烹飪料理的照片，結果照片後方廚房一角被發現太過「雜亂」，也讓她被網友批評煮飯有「壞習慣」。對此，陳佩琪今日刻意以同角度再次拍攝柯文哲吃飯照片，並強調，這次柯文哲很體貼，幫忙先把廚房整理好，就是捨不得她再被罵。

    柯文哲因京華城案遭羈押近1年，陳佩琪11月1日在臉書發文，抱怨柯文哲在台北看守所內，假日的菜色幾乎都是一根香腸、一塊雞肉，少有青菜，幾乎都是紅蘿蔔，「吃到都快變成兔子了」。當天陳佩琪也卯足全力做了一頓豐盛的午餐，並在臉書上分享柯文哲享用午餐的照片。

    不料，有網友仔細看了陳佩琪PO出的照片，並用紅圈將後方水槽、地板圈起來，只見鍋碗瓢盆雜亂堆疊在一起，地板則有許多紙巾或抹布之類的雜物，看起來一片狼藉。發文網友也狠酸：「佩琪啊，真的不要說你多會做家事。」

    對此，陳佩琪今日又在臉書發文，並刻意PO出一張相同角度、柯文哲用餐的照片。陳佩琪說，現在柯文哲每天在家唸書、寫作，三餐都由她負責。她詢問粉絲，跟一個月前相比，大家是否覺得柯的氣色改善多了？她也說，自己刻意拍幾張跟之前視角相同的照片，拍照前，柯文哲很體貼地說要幫忙先把廚房整理好，她回應：「吃完再收就好了啦」，但柯文哲堅持，還表示捨不得陳佩琪再被罵。

    陳佩琪也透露，柯文哲回來之後怪她一直煮，害他一直吃，已經胖了兩公斤，而且還在持續增加中。陳佩琪最後也不忘痛罵民進黨：「你們真是夠了，為了打死柯文哲，陪葬司法、牽連無辜、逼死人命，此仇永不共戴天。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播