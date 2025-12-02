陳佩琪煮飯照驚曝「壞習慣」被罵爆！ 這次學乖做好了

陳佩琪煮飯照被發現「壞習慣」，這次讓柯文哲幫她收拾好廚房才拍照。（取自陳佩琪臉書，本報合成）

前台北市長柯文哲的妻子陳佩琪日前在臉書發文，曬出柯文哲正享用一桌她精心烹飪料理的照片，結果照片後方廚房一角被發現太過「雜亂」，也讓她被網友批評煮飯有「壞習慣」。對此，陳佩琪今日刻意以同角度再次拍攝柯文哲吃飯照片，並強調，這次柯文哲很體貼，幫忙先把廚房整理好，就是捨不得她再被罵。

柯文哲因京華城案遭羈押近1年，陳佩琪11月1日在臉書發文，抱怨柯文哲在台北看守所內，假日的菜色幾乎都是一根香腸、一塊雞肉，少有青菜，幾乎都是紅蘿蔔，「吃到都快變成兔子了」。當天陳佩琪也卯足全力做了一頓豐盛的午餐，並在臉書上分享柯文哲享用午餐的照片。

不料，有網友仔細看了陳佩琪PO出的照片，並用紅圈將後方水槽、地板圈起來，只見鍋碗瓢盆雜亂堆疊在一起，地板則有許多紙巾或抹布之類的雜物，看起來一片狼藉。發文網友也狠酸：「佩琪啊，真的不要說你多會做家事。」

對此，陳佩琪今日又在臉書發文，並刻意PO出一張相同角度、柯文哲用餐的照片。陳佩琪說，現在柯文哲每天在家唸書、寫作，三餐都由她負責。她詢問粉絲，跟一個月前相比，大家是否覺得柯的氣色改善多了？她也說，自己刻意拍幾張跟之前視角相同的照片，拍照前，柯文哲很體貼地說要幫忙先把廚房整理好，她回應：「吃完再收就好了啦」，但柯文哲堅持，還表示捨不得陳佩琪再被罵。

陳佩琪也透露，柯文哲回來之後怪她一直煮，害他一直吃，已經胖了兩公斤，而且還在持續增加中。陳佩琪最後也不忘痛罵民進黨：「你們真是夠了，為了打死柯文哲，陪葬司法、牽連無辜、逼死人命，此仇永不共戴天。」

