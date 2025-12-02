為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    藍營擋高市府總預算付委 陳其邁︰合議討論才是進步

    2025/12/02 10:50 記者王榮祥／高雄報導
    高市議員簡煥宗抨擊國民黨團阻擋總預算付委，連討論都不討論，陳其邁也喊話合議討論才是民主進步。（記者王榮祥翻攝）

    高雄市政府2026總預算在高市議會裡尚未付委審議，市議員簡煥宗今抨擊國民黨團應在議會討論卻不討論；市長陳其邁也說這樣不好，呼籲合議討論才是進步。

    簡煥宗指出，總預算交付時，如果按照議事規則就是要或不要，但藍營卻占領主席台，讓原本可透過民主程序的辯論無法進行。

    他進一步提到議員邱俊憲看不下去，發文質疑藍營阻擋總預算、背後就是國民黨高市黨部主委柯志恩策畫的，結果國民黨反應更快，發新聞稿回擊，還特別提到邱俊憲與其派系。

    簡煥宗說，藍營的回應讓他覺得莫名其妙，大家應在乎高雄市的發展，國民黨在乎的是卻是邱姓議員跟其派系；針對總預算未付委，想探詢市長陳其邁看法。

    陳其邁答詢強調，他擔任市長最重要的工作就是持續推動市政，讓重大建設如期如質進行，目前最大問題就是總預算（未付委）。

    他提到過往幾年，雖仁大家（議會各黨團）對部分預算有意見，但合議討論才是民主進步，即便各政黨政治立場不同，攸關民生建設應不分黨派，不要到選舉又變成不一樣場景，這不是市民樂見。

    陳其邁說，過多政治語言對高雄進步沒幫助，如果能夠就事論事，在議會進行公開討論比較好，如果預算沒付委、沒審查，覺得這樣不好。

