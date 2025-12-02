單月403架次共機擾台！ 民進黨批中共「麻煩製造者」：台灣絕不低頭

中共空警-500軍機示意圖。（資料照）

國防部上月共偵獲中國軍機403架次、軍艦190艘次持續在我國空域、海域活動，其中有266架次共機逾越海峽中線侵入我國防空識別區，另偵獲13艘公務船。對此，民進黨中國部指出，中共不斷坐實自己「麻煩製造者」的位置，但台灣一定不會向威權低頭，將與民主友盟持續合作，對抗威權擴張。

民進黨中國部指出，面對中國軍備不斷擴張，衝擊區域的穩定和平，各國多次對中共表示關切。例如美國國防部長赫格塞斯3日會晤日本防衛大臣小泉進次郎會晤時，批評中國軍事擴張及侵略行為構成自由人民威脅；赫格塞斯同日與菲律賓防長鐵歐多洛會談後，也宣布成立「菲律賓任務部隊」，應對南海中國脅迫。

民進黨中國部接著指出，澳洲國防部長馬勒斯4日表示，中國近年的軍備增建規模「是全球最大」，南海、東海航道維持暢通，正變得「愈來愈危險」；七大工業國集團（G7）外長近日也發表聯合聲明，強調維持台灣海峽和平與穩定的重要性，並對中國的軍事擴張表達關切。

民進黨中國部說，面對中共威脅，印太民主友盟國家，包含日本、韓國、菲律賓、澳洲、紐西蘭等，紛紛提升國防預算，並互相合作，希望維護區域和平、繁榮的現狀。我國賴清德總統也宣布規劃8年1.25兆元國防特別預算，強化防衛韌性及不對稱戰力，維護台灣及印太地區和平、繁榮的現狀。

民進黨中國部強調，中共不斷挑釁台灣、破壞區域穩定和平，就是坐實自己「麻煩製造者」的位置，而台灣一定不會向威權低頭，而是會與印太民主友盟及各個民主國家合作，共同對抗來自中國的威權擴張。

