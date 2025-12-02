中選會6委員任期屆滿未提名 國民黨團提譴責案逕付二讀

立法院國民黨團今日於立法院會提出行政院長譴責案，逕付二讀交付協商。（資料照）

中選會6位委員任期至11月3日屆滿，目前僅剩4位委員，無法開會決議；行政院長卓榮泰先前指出，將在11月中將人選補齊，但至今仍未提名。立法院國民黨團今日於立法院會提出行政院長譴責案，逕付二讀交付協商。

國民黨團提案表示，有鑑於中選會主委李進勇、副主委陳朝建及委員陳恩民、許惠峰、王韻茹及許雅芬等6人於11月3日任期屆滿，依中選會組織法第3條第3項規定，行政院長應於委員任滿三個月前提名任命新任委員，亦即行政院應於8月3日前完成提名送請立法院同意，然行政院卻因府、院、黨全面推動「大罷免」，造成政務廢弛，意圖取得國會過半數席次可恣意提名，竟罔顧法定程序，迄今未完成提名作業，嚴重影響中選會正常運作，明顯怠忽職守。

國民黨團指出，中選會身為國家最高選務機關，肩負選舉、罷免、公民投票等民主運作的規劃與執行，李進勇日前已公開表示，「人事延宕將影響2026年地方公職人員選舉，若出現空窗是國家危機」，行政院長卓榮泰卻置若罔聞，無視法定提名期限，放任國家機關運作面臨停擺風險，卓榮泰院長應負最大責任。

國民黨團建請院會作成決議，對行政院長卓榮泰公然違法，嚴重踐踏法治，刻意延宕中選會委員人事提名，以致中選會面臨人事空窗危機，影響2026年地方公職人員選舉，不但危害獨立機關的運作，更對地方政務推動造成嚴重窒礙的行徑提出最嚴厲譴責。

