《離島建設條例》、《不當黨產處理條例》逕付二讀 吳思瑤 ：藍白連討論都懶

民進黨立委吳思瑤今日稍早PO文表示，國民黨與民眾黨強硬將陳玉珍版《離島建設條例》修正案逕付二讀外，為救國團討特權的《不當黨產處理條例》修正案，也跳過委員會審查、逕付二讀了。雙標的立院！邪惡的立院！藍白要的直接過，連討論都懶？

吳思瑤在臉書PO文表示，雙標的立院！邪惡的立院，藍白要的直接過，連討論都懶？執政黨推的不給審，就丟包擋案？大會報告，逕付二讀食髓知味，藍白又來了。替中國洗產地，讓離島自經區為中國大開後門，為一國兩制鋪路的陳玉珍版《離島建設條例》修正案，不敢在委員會討論，又被逕付二讀了。陳玉珍自己提的案，本人卻神隱，成為台灣罪人就落跑不敢面對？

吳思瑤指出，為救國團討特權的《不當黨產處理條例》修正案，也跳過委員會審查、逕付二讀了！不公不義，黨產復辟，一樣也要被「沒有討論，直接表決」了！而今天中午的程序委員會、藍白會不會再挟人數優勢，擋下政院版《財劃法》修正案？擋下總統所提攸關軍購預算的《強化國安行動特別條例》？

吳思瑤直言，沒有程序正義，就沒有實質正義。「害怕討論只會表決」的立院，邪惡到無以復加！

