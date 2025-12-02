耘力公司解散、高家私塾移址！ 吳靜怡：黃國昌滅證動作疑似全面啟動

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌深陷政治風暴，《鏡週刊》今日再度爆料，指出黃國昌小姨子高翬除11月下旬火速解散耘力公司外，本來在民生社區的補習班居然搬家了，最近悄悄搬到仁愛路四段一處辦公大樓重起爐灶，不只李麗娟，包括黃國昌的小姨子高翬及家人，也轉移到這處新陣地。對此，媒體人吳靜怡表示，滅證動作疑似開始全面啟動，高家私塾移址、耘力公司解散！沒有錯幹嘛關？

吳靜怡在臉書PO文表示，曾跟黃國昌共事的時力林邑軒在「新台灣加油」節目表示，去按不同人「讚」黃國昌都會追究，按黃捷一個「讚」，黃國昌都會勸林邑軒不要去按讚，這表示，連「讚」都要審查的人，怎麼可能不知道自己身邊正在運作一個涉嫌違反個資法、妨害秘密罪與社會秩序維護法，資金來源疑涉收賄對價與洗錢的凱思國際？所以問題的核心從來不只是凱思國際，而是誰是真正的操盤手？

吳靜怡指出，當凱思國際有金主匯款的事證與黃國昌質詢個案出現疑似對價關係，鏡週刊追查出其負責人李麗娟持續住在黃國昌太太登記戶籍的同一棟大樓，並且進出高家安親班，代表李麗娟她實質負責的不是凱思經驗，而是托育，誰會讓這樣的人去扛一間涉嫌收賄、涉嫌對價質詢、涉嫌跟監政要偷拍的公司？

吳靜怡續指，滅證動作疑似開始全面啟動，高家私塾移址、耘力公司解散！沒有錯幹嘛關？疑似注資凱思國際的耘力公司，由黃國昌小姨子高翬2016年成立，報導顯示其於2025年11月20日火速解散，疑似為滅證行為，以銷毀帳冊與金流記錄，規避司法調查，據報導耘力曾注資百萬元成立凱思國際，並與未登記的安親班同址，近日轉移至大安區仁愛路四段辦公大樓，仍無立案資訊，解散時機點正值凱思金流爭議爆發後，知情人士指出，這恐是為了躲避台北市政府稽查與檢調追查，背後可能有熟知法律程序的「高人」指導。

吳靜怡直言，柯文哲和黃國昌一樣，眼皮下連誰去哪裡按讚都要管，有時候，自己親自滑手機看看，有時候，還會有專人監看，但他們一副政治潔癖的樣子，怎麼對於法治觀念都可以這麼無下限？！從木可公關到凱思國際，他們設了許多斷點，幹壞事卻又要別人承擔！

