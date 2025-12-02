為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    李麗娟恐成黃國昌貪污案破口？ 律師提3大法律「必考題」

    2025/12/02 10:24 即時新聞／綜合報導
    律師黃帝穎今指出，李麗娟是否為黃國昌狗仔公司人頭，有3大法律「必考題」，證明其為收賄人頭。（資料照）

    律師黃帝穎今指出，李麗娟是否為黃國昌狗仔公司人頭，有3大法律「必考題」，證明其為收賄人頭。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌陷入「養狗仔」風波，週刊今日（2日）報導指出，管理狗仔集團的「凱思國際」負責人李麗娟曝光，律師黃帝穎今指出，李麗娟是否為黃國昌狗仔公司人頭，有3大法律「必考題」，證明其為收賄人頭。

    黃帝穎提出3點質疑，首先，李麗娟認識臺雅集團董座嗎？憑什麼收款200萬元？第2，李麗娟接受臺雅投資入股嗎？曾提供財報及投資評估報告給臺雅？最後李麗君的凱思國際已被檢方查獲至少有4個狗仔的勞健保都在凱思，李麗娟拿著講義、擦手巾到安親班上班可能指揮狗仔？週刊多次揭露狗仔對話截圖顯示黃國昌指揮，李麗娟有無更強證明自己經營凱思？

    黃帝穎提到，這些問題是「必考題」，李麗娟可能先被以證人傳喚，只要說法與證據及金流不符，說法與其他證人如臺雅證詞出入、違反經驗法則，除了有7年以下徒刑的偽證罪責，更可能被認定是黃國昌收賄的人頭，依共犯訴追。而黃國昌的臺雅案200萬元則涉及不違背職務收賄罪，處7年以上徒刑。

