李麗娟曝光、高翬火速解散耘力 詹凌瑀：黃國昌假面具碎滿地

民眾黨主席黃國昌陷入「養狗仔」風波，週刊今報導指出，被質疑養狗仔的「凱思國際」負責人李麗娟曝光，而凱思的上層公司、由黃國昌小姨子高翬成立的耘力公司在11月下旬解散，疑有滅證意圖。媒體人詹凌瑀今（2日）在臉書發文：「謊言是包不住火的，黃國昌，你的假面具這次真的要碎滿地了，看你還能笑多久！」

詹凌瑀提到，今日週刊的報導內容完全是把黃國昌的臉打得啪啪作響，他口中推託不認識的凱思國際負責人李麗娟，根本就是他老婆娘家御用的安親班保姆兼老師，堂堂一家公司的「董事長」，被週刊直擊在幫高家提便當、拿教材，甚至連擦手紙都要從家裡帶去安親班？

詹凌瑀質疑：「黃國昌，你還要騙多久？你找一個負責幫你家帶小孩的老師來當公司負責人，這不就是標準的找人頭做斷點嗎？這不是洗錢與貪污的白手套，什麼才是？」

詹凌瑀提到，另有一事更凸顯高家心虛，先前違法沒立案的「貴族安親班」被踢爆之後，高家人不是去補登記，而是連夜逃跑，搬到仁愛路的高級商辦繼續違法營業，高翬更在11月20日火速解散相關的耘力公司。詹質疑：「如果心裡沒鬼，幹嘛急著滅證？幹嘛急著把公司收掉？動作之快，完全就是犯罪心虛的表現啊！」

詹凌瑀批評黃國昌，平常在大聲質詢別人時，自己卻在幹這些見不得人的事，利用支持者的信任，利用身邊的親友當人頭，左手拿企業的錢，右手在立法院幫忙圍事，現在連安親班都要偷偷摸摸像做賊一樣。這就是你的居住正義？這就是你的公開透明？

詹凌瑀直言：「如今人證、物證、地點都被拍得一清二楚，李麗娟那種遮遮掩掩、深怕被認出來的樣子，就是你們整個犯罪結構即將崩塌的寫照。」

