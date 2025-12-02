中配李貞秀難遞補立委 官員：中國人不得任涉國安職務

民眾黨不分區立委候選人李貞秀，目前仍具有中華人民共和國國籍。（資料照，取自臉書）

立法院國民黨團總召傅崐萁提案修法，增訂中國大陸人士依法取得台灣戶籍者，參選公職資格依兩岸人民關係條例規定，不適用「國籍法」放棄國籍規定；國安官員批評，兩岸條例並沒有處理國籍問題，中國企圖消滅中華民國、併吞台灣，這種修法是危害國家安全。而且兩岸條例第21條已規定，中國籍人士不得擔任涉及國家安全或機密科技研究的職務。

台灣「國籍法」明定雙重國籍者參與我國民選公職，需在1年內完成放棄我國以外國籍，民眾黨不分區備位立委中配李貞秀則表態將簽「沒有雙重國籍切結書」，內政部長劉世芳日前強調，就現行「國籍法」規定中，放棄中華民國以外的國籍，並沒有切結或具結的辦法。

國安官員受訪表示，國民黨立委所提修法不具備社會共識，且貿然排除中國籍人士參政可豁免國籍法限制，不就等於讓中共可以決定台灣的未來，相關法律的修正應該非常審慎，絕對不能門戶洞開。

官員指出，就兩岸人民關係條例而言，基本上不會處理國籍問題，兩岸條例第21條已確保中配參政權，即在台灣設有戶籍滿10年可登記公職候選人或擔任公教、國營事業人員。至於選舉就依選罷法相關規定，要擔任民選公職人員，當然適用「國籍法」規定，兩岸條例並無損及中配權益。

官員強調，中國是要消滅中華民國、併吞台灣的境外敵對勢力，「國籍法」規定的忠誠義務應要更加關注，而不是隨便拿一中憲法在那解釋，畢竟中華人民共和國確實是一個國家，國籍問題不能視為不見，該怎樣處理就依照「國籍法」及主管機關內政部的解釋。

「這種修法非常不適當！」官員批評，外配入籍我國須放棄原國籍，中配入籍不用放棄中國籍，只需要放棄戶籍，又要修法排除國籍法的適用，讓中華人民共和國的人擔任我國民選公職人員，可不用放棄中國籍，會對國安造成嚴重影響，這有國家忠誠的問題。

官員提及，兩岸條例第21條早已明定，中國籍人士經許可進入台灣地區設有戶籍者，不得擔任涉及國家安全或機密科技研究的職務，這是兩岸條例很重要的原則，涉及國家安全的本來就禁止讓中國籍人士擔任。

他舉例，未來中配李貞秀若要遞補立委，不是只有國籍問題，因為立委職務也涉及國家安全，是否能夠讓她擔任，這是主管機關會去判斷的。至於村里長這種比較不涉及機敏的職務，就沒有這樣的問題，但仍須依「國籍法」規定「依法行政」。

