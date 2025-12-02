評高市早苗 矢板明夫：近年來最能「讓世界看到日本」的首相

矢板明夫1日在臉書發文提到，他在富士電視台的政論節目中表示，他認為高市早苗已經成為近年來「最能讓世界看到日本」的首相。（歐新社）

日本首相高市早苗1日出席「未來投資倡議」（FII）會議時，在演講中引用了人氣漫畫《進擊的巨人》台詞，對與會者喊話「都給我閉嘴，全部都投資在我身上就對了」，引發熱烈討論。資深媒體人矢板明夫1日在臉書發文提到，他在富士電視台的政論節目中表示，他認為高市早苗已經成為近年來「最能讓世界看到日本」的首相。

矢板明夫表示，中國目前仍糾纏高市早苗有關「台灣有事」的發言，整套動作看似強硬，實際上卻像情緒勒索停不下來，而被抗議的高市早就翻到下一頁，今日她出席由沙烏地阿拉伯主導的投資會議，在演講中引用《進擊的巨人》中的台詞，他面帶笑容地用英語說出：「Just shut your mouths! And invest everything in me.」

矢板明夫認為，高市早苗非常清楚，日本的動漫是世界級語言。當中國在政治、經濟、文化上全面封殺日本時，她選擇用全球都能理解的「共同語言」向國際社會呼籲「日本值得信賴，日本值得你押注」。這不是炫耀或自我吹噓，而是策略。在很多的外交場面，用艱深的政治語言其實很難打動對方，不如用一句孩子都能懂的動漫台詞，把日本的意志乾脆、有力地表達出來。

矢板明夫提到，1日他在日本富士電視台的政論節目中，提出這樣的觀察，他認為：「高市雖然就任僅僅一個月，但她已經成為了近年來最能『讓世界看到日本』的首相。」高市不畏中國壓力，不退縮也不害怕說出真話，她的態度，為許多受到中國欺負卻不敢表態的國家，帶來了勇氣，同時鼓舞人心。

