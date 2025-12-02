為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    評高市早苗 矢板明夫：近年來最能「讓世界看到日本」的首相

    2025/12/02 09:00 即時新聞／綜合報導
    矢板明夫1日在臉書發文提到，他在富士電視台的政論節目中表示，他認為高市早苗已經成為近年來「最能讓世界看到日本」的首相。（歐新社）

    矢板明夫1日在臉書發文提到，他在富士電視台的政論節目中表示，他認為高市早苗已經成為近年來「最能讓世界看到日本」的首相。（歐新社）

    日本首相高市早苗1日出席「未來投資倡議」（FII）會議時，在演講中引用了人氣漫畫《進擊的巨人》台詞，對與會者喊話「都給我閉嘴，全部都投資在我身上就對了」，引發熱烈討論。資深媒體人矢板明夫1日在臉書發文提到，他在富士電視台的政論節目中表示，他認為高市早苗已經成為近年來「最能讓世界看到日本」的首相。

    矢板明夫表示，中國目前仍糾纏高市早苗有關「台灣有事」的發言，整套動作看似強硬，實際上卻像情緒勒索停不下來，而被抗議的高市早就翻到下一頁，今日她出席由沙烏地阿拉伯主導的投資會議，在演講中引用《進擊的巨人》中的台詞，他面帶笑容地用英語說出：「Just shut your mouths! And invest everything in me.」

    矢板明夫認為，高市早苗非常清楚，日本的動漫是世界級語言。當中國在政治、經濟、文化上全面封殺日本時，她選擇用全球都能理解的「共同語言」向國際社會呼籲「日本值得信賴，日本值得你押注」。這不是炫耀或自我吹噓，而是策略。在很多的外交場面，用艱深的政治語言其實很難打動對方，不如用一句孩子都能懂的動漫台詞，把日本的意志乾脆、有力地表達出來。

    矢板明夫提到，1日他在日本富士電視台的政論節目中，提出這樣的觀察，他認為：「高市雖然就任僅僅一個月，但她已經成為了近年來最能『讓世界看到日本』的首相。」高市不畏中國壓力，不退縮也不害怕說出真話，她的態度，為許多受到中國欺負卻不敢表態的國家，帶來了勇氣，同時鼓舞人心。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播