45秒看完台灣一週進度！卓榮泰曝福衛八號升空、T3試營運等7大亮點

行政院長卓榮泰今（1）日在臉書發布一支45秒的回顧影片，以快節奏濃縮呈現11月24日至30日台灣在科技、建設、國防及青年競技等領域的多項成果。（資料照）

行政院長卓榮泰今（1）日在臉書發布一支45秒的回顧影片，以快節奏濃縮呈現11月24日至30日台灣在科技、建設、國防及青年競技等領域的多項成果，展現政府在各項政策推動上的腳步未曾停歇。

影片首先呈現台灣自製的福衛八號「齊柏林衛星」於11月27日成功升空運作，被視為國產太空科技的重要突破；11月29日花蓮馬太鞍溪堤防重建工程的鋼便橋即將完工。

請繼續往下閱讀...

建設方面，桃園機場第三航廈北登機廊廳於12月1日啟用試營運，為國門升級挹注新能量；醫療與長照部分，衛福部豐原醫院附設的后里綜合長照機構已於11月24日正式啟用。

國防政策也在同週出現重大進展，行政院會於11月27日通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，卓榮泰在影片中強調「有實力才有和平」。

在國際競技舞台上，台灣隊於2025亞洲技能競賽勇奪36面獎牌、拿下團體總冠軍；基層體育方面，第32屆原棒協關懷盃少棒賽於11月29日舉行，為小選手提供展現實力的重要舞台。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法