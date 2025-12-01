台灣是解決中國問題的鑰匙！林佳龍曝外交策略「轉守為攻」

外交部長林佳龍接受網路節目專訪指出，台灣外交過去採「守勢」，如今轉為「攻勢」，積極與邦交國、理念相近國家往來深化關係。（資料照）

台灣近期國際外交空間漸漸增大，不僅副總統蕭美琴成功到訪比利時，外交部長林佳龍也先後出訪歐洲多國、美國紐約、菲律賓等地。林佳龍接受網路節目專訪指出，台灣外交過去採「守勢」，如今轉為「攻勢」，積極與邦交國、理念相近國家往來深化關係，並強調台灣不屬於中華人民共和國是國際共識，台灣沒有要改變現狀，「台灣不是兩岸關係的問題，而是解決中國問題的鑰匙」。

外交部長林佳龍接受網路節目「筱君台灣PLUS」專訪。談及上個月的川習通話，林佳龍認為，美國總統川普不是非得現在要打電話，反而是中國國家主席習近平很需要，習想管理中日衝突，並順便提到台灣。

林佳龍指出，台灣因為在世界的重要性增加、綜合國力提升，外交空間增加；外交是綜合國力的呈現，經濟、軍事、文化都可以幫助外交走出去，台灣因為了解如何因應中國、位處第一島鏈等因素，讓許多國家都想與台灣來往。

林佳龍表示，台灣外交過去是「守勢」，要鞏固邦交國，但由於中國一直想辦法用各種方法「挖」我國邦交國，因此邦交國很難固，所以現在將外交轉變為「攻勢」，積極與邦交國藉由八大旗艦計畫鏈結，讓邦交國能成為地區最進步的國家，以「榮邦」固邦，甚至進一步拓邦，讓周邊國家看到與台灣來往的好處，外交部也規劃強化與非邦交國、理念相近國家的往來。林指出，台灣在部分非邦交國享有的外交特權，其實與正式大使館相比有過之而無不及。

林佳龍也強調，無論外交或國防，靠的都是經濟的優勢，所以台灣的經濟發展如何讓國力增加，會進而影響我國的外交、國防。

對於中共與台灣在法律戰上的攻防，林佳龍說，去年對中政策跨國議會聯盟（IPAC）在台舉辦時，提出相關範本，讓去年至今許多歐洲國家議會通過反對扭曲聯大第2758號決議等相關友我決議案，讓台灣在法律戰也採取「攻勢」，中共只能在每次與鐵桿的全球南方國家開完元首會議後，發聲明強調「一中原則」。但林佳龍認為，這是「此地無銀三百兩，正暴露了台灣不是你的」。

林佳龍指出，台灣不是中華人民共和國的，不僅是最高的人民共識，也是國際共識，台灣沒有要改變現狀，而是中共在改變現狀，試圖蠶食鯨吞、得寸進尺、溫水煮青蛙，他強調，「台灣不是兩岸關係的問題，而是解決中國問題的鑰匙」，與台灣來往，就知道如何因應中國、俄羅斯的威權擴張，歐洲讓我們知道，世界是很歡迎台灣的。

林佳龍強調，中共已經將台灣視作敵我矛盾，會做到「留島不留人」，台灣人應意識到委屈無法求全，簽署和平協議就是將武器融化為產權不屬於自己的銀幣；林也喊話指出，台灣可以幫助中國融入國際，只要中國善待台灣，國際就會知道中國威脅不大。

對於關稅談判進度，林佳龍指出，關稅談判都有最後共識，現在只是在文本如何交換簽署的階段，雙方大結構與方向其實很一致；他認為，每任美國總統的領導風格、輕重緩急會不太一樣，但台美具有共同利益，沒有任何衝突的地方。

