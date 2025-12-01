為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    新北市府調查長者福利滿意度 議員批：紙上談兵浪費公帑

    2025/12/01 21:56 記者羅國嘉／新北報導
    新北議員石一佑質疑，敬老卡擴大納為日常使用，一直是所有藍綠白議員提案的共識，但市府一直以來沒有聽到議員們聲音，卻浪費公帑、紙上談兵，無助於政策實行。（石一佑提供）

    新北市敬老卡將於明年加碼至600點並擴大部分使用範圍，但12月市府研考會又將針對長者福利等政策做滿意度調查，議員石一佑質疑是「做已知答案的調查」，以目前敬老卡為例，擴大納為日常使用，一直是所有藍綠白議員提案的共識，但市府一直以來沒有聽到議員聲音，卻浪費公帑，怒批只是紙上談兵無助於政策實行。

    石一佑指出，新北市敬老卡明年將從480點加碼為600點，並自1月起新增可用於國道客運、運動中心、市立聯合醫院及29區衛生所掛號費，然而市府研考會12月仍將針對長者福利等政策進行滿意度調查，怒批市府「浪費公帑做已知答案的調查」。

    石一佑說，新北市已邁入超高齡社會，長者人口超過77萬人，敬老福利不應停留在交通補助層次。無論藍綠白，議員長期都有共識，希望將敬老卡擴大為「生活支持版」，納入超市、藥局等日常消費項目，協助長者購買生活用品、醫療與保健需求，同時帶動地方商圈活絡。

    石一佑表示，敬老卡明年雖加碼點數，但便利性仍不足，建議市府試辦開放敬老卡在超市與藥局使用，並增設「點數留存制」，將效期延長至3個月，讓長者能彈性運用、不必匆忙消耗點數。

    石一佑也舉新竹市為例，當地已開放敬老卡在農會及藥局各使用200點，可購買米、生活用品與保健品，點數留在地方、回饋在地，呼籲新北比照推動，讓敬老卡真正成為陪伴長者日常生活的「敬老愛心卡」，而非侷限於交通補助的單一用途。

