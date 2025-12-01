市府要求鋪路消化二備金預算？ 議員曬爆料對話截圖 新工處駁斥

有公務員爆料，台北市府為了消化預算和衝高執行率，10月竟叫新工處去申請二備金鋪路，市議員簡舒培出示爆料截圖。（記者董冠怡攝）

台北市今年度第二預備金編列7.4億元，實際已支用1.1億元，市議員簡舒培今天在總質詢指出，當初審查預算時，民進黨議員曾因前一年度二備金執行率不高，提議刪減4千萬元，但國民黨議員力挺蔣市府，因此照案通過，實際上執行率還是很低，有公務員爆料，台北市政府為了消化預算和衝高執行率，10月竟叫新工處去申請二備金鋪路；市長蔣萬安回應，沒有這件事。新工處維護工程科長羅馨宜說，目前未有申請二備金計畫，也無接獲府方指示。

簡舒培表示，截至10月底統計，7.4億元預算剩餘近5.2億元，核准動支2.2億元，實際已支用1.1億元，核准及支用金額都很低，代表根本不需要編列這麼多經費，日前接獲檢舉，「接到府方通知，預備金剩太多，要我們拿去鋪路。正在想辦法拒絕，都幾月了根本來不及年底前鋪完。」她批評，二備金是救命錢，不是用來衝執行率的，不要硬做不需要做的事，雖然已經拒絕，但卻是公務員自己爆料。

蔣萬安回應，並無爆料情事，二備金是以備緊急狀況所需，每一年度情況不一，市府一定嚴守財政紀律，撙節支出，不會濫用，也不會要求局處硬衝執行率。

羅馨宜回應，今年颱風豪雨頻仍，加速路面劣化，導致多處重要道路出現坑洞與破損，9月底簽准動支災準金，優先辦理路況不佳路段維修作業，目前未有申請二備金計畫。

