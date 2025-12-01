民眾黨支持度慘跌剩8％！ 他酸「難怪李有宜退黨」：無黨選還比較好

圖為現任民眾黨主席黃國昌。（資料照）

有最新民調顯指稱，民眾黨的支持度慘跌到只剩8%左右，引發網友熱議。曾是白營中央委員的張益贍忍不住跳出來嘲諷，難怪有意要參選明年新北三蘆議員、與黃國昌手下周曉芸搶地盤的白營發言人李有宜要退黨，因為「用無黨籍參選議員還比較有勝算！」

《美麗島電子報》今天（12/1）發布11月國政民調，政黨支持度方面，民進黨有33.2%，國民黨20.1%，民眾黨8.2%；另有24.6%宣稱中立，5.2%未明確回答。有鄉民今下午在PTT發帖整理民眾黨近5個月的支持度變化，可以看到8月份最高（12.7%），應該是因為大罷免失敗，幫助國民黨守住面臨危機席次，此後一路走低，9月10.9%，10月10%，11月8.2%，連3個月下滑。

張益贍傍晚在臉書發文調侃，「美麗島11月最新民調：民進黨33.2%＞國民黨20.1%+民眾黨8.2%。民眾黨再度跌破10%！難怪李有宜要退黨，用無黨籍參選議員還比較有勝算！」

粉專「打馬悍將粉絲團」也分享這份民調數字，引來上千名網友嘲諷，「果然國昌是專業關燈人」、「看時代力量再看民眾黨！唉……他真是靠地地崩！靠厝厝倒！靠豬寮蹋死豬母！」、「職業關燈手非浪得虛名啊」、「真的臭不可聞了」、「嗯嗯，還有退步空間，加油」、「牆頭草……衰尾人……靠哪邊哪邊倒」、「我比較想知道怎麼還有8.2%？」、「還有8.2%？，太高了」。

