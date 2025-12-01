中共稱不認《舊金山和約》石明謹嗆：所以台灣還是日本領土？

近日中國外交部發言人毛寧在例行記者會重申，1951年簽署的《舊金山和約》違反國際法、對中方「非法無效」（資料照，美聯社）

日本首相高市早苗上月提及「台灣有事」議題，引發中共政府大動作施壓，更以聯合國憲章條恐嚇日方，宣稱中國有權直接對日展開軍事行動，無須聯合國安理會授權，但被日方打臉相關條文早已過時。近日中國外交部聲稱，1951年簽署的《舊金山和約》違反國際法、對中方「非法無效」，荒謬說詞再度引發各界抨擊。

綜合外媒報導，中國外交部發言人毛寧在11月28日例行記者會重申，中方「從未接受舊金山和約」，因為《舊金山和約》違反1942年《聯合國家宣言》規定的「禁止與敵國單獨媾和」，強調其違反《聯合國憲章》與「國際法基本原則」，因此對中國作為非締約國而言「不具效力」，同時對台灣主權的處置也是「非法無效」。

另外，外媒提問既然中方認定《舊金山和約》無效，是否代表中方認定目前的日本，仍與其他47個締約國「仍處於戰爭狀態」時，不過中方並未對此給出具體回應。相關消息曝光後，立即引發國際關注，多國政要與各國網友痛批中共政府的這番說法，與目前全球戰後通行的法律架構完全脫節，判定方式一如既往荒謬雙標又自相矛盾。

台灣足球發展協會理事長、評論員石明謹今（1）日在臉書發文指出，若依照中方邏輯來看，《舊金山和約》無效代表日本二戰後放棄台灣的法律基礎不存在，讓他忍不住反諷︰「所以現在台灣還是日本領土耶？」，其他台灣網友也留言開酸，「原來我是日本人」、「中共當初還沒有建政」、「所以飛日本要變成國內線了嗎？」。

據了解，《舊金山和約》也稱《對日和平條約》，被視為二戰後確立日本放棄台灣、澎湖等領土的重要國際法文件，由於該文件並未直接指明「接受國」，近年來中共政府多次公開質疑這份文件的合法性，被外界視為企圖鬆動戰後國際法的框架，藉此增加武統台灣的合法性，以及派兵侵犯其他國家來擴張自身領土來鋪路。

此外，中共政府並非首度針對國際協議文件，進行各種僅有利中共的荒謬曲解，像是英國與中國在1984年簽訂的《中英聯合聲明》，中國外交部在2017年宣稱該聲明「只是一個歷史檔案，不具現實意義也沒有約束力」，公然違反契約行徑引發國際譴責，當時擔任時代力量立委的黃國昌，還以此曾公開砲轟「千萬不要相信中共政權」。

