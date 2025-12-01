為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    中市12/7國民黨慶、新任主委布達 盧秀燕是否出席引關注

    2025/12/01 21:00 記者蘇金鳳／台中報導
    國民黨週日（7日）到台中市舉行黨慶及新任中市黨部主委布達儀式，鄭麗文將出席致詞。（資料照）

    國民黨主席鄭麗文當選後，任命中市議員蘇柏興擔任中市黨部主委，過去黨部就任典禮都是在市黨部，因此次就任儀式結合黨慶，相當罕見在戶外舉行；黨部將於週日（7日）在中央公園舉行黨慶及新任主委布達，主題為「努力進前！藍天再現！」鄭麗文當天將出席致詞。由於鄭麗文就職時，台中市長盧秀燕因忙於處理非洲豬瘟不克參加，黨慶及新主委布達，盧秀燕是否出席？引發外界好奇。

    國民黨中市黨部7日將在中央公園舉行「中國國民黨建黨131週年暨新任主委布達典禮」，由於黨主席鄭麗文新上任，也新任命各地方黨部主委，此時正值國民黨慶祝黨慶時期，國民黨因此將黨慶跟各地方黨部新任主委就任一同舉行；鄭麗文四處跑透透，利用黨慶活動跟地方黨職見面交換意見。

    當天先進行健行活動，並表揚黨員、新黨員授證及新任主任布達儀式，鄭麗文將對中市黨公職致詞。

    由於鄭麗文就任時，盧秀燕因非洲豬瘟疫情無法出席，上月28日鄭麗文到訪台中市清水紫雲巖參拜，盧秀燕剛好人在和平區考察市政，外界對2人關係不斷揣測；而此次鄭麗文因參加黨慶及新任主委布達到台中市來，盧秀燕是否會參加，外界相當好奇。

