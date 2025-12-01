為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    侯漢廷曾反對延長兵役 卓冠廷截圖3年前言論再批「自打臉」

    2025/12/01 19:49 記者黃政嘉／新北報導
    新北市議員卓冠廷挖出錄影截圖，批台北市議員侯漢廷「2年前反對延長兵役到1年，現主張延長兵役到2年，你敢信？」（翻攝自「94要客訴」YouTube）

    總統賴清德近期指出中國以2027年為節點，推進武統台灣的各項軍事準備，引起各界討論。台北市議員侯漢廷日前發文提明年起男女都要服2年兵役的國防政策，讓新北市議員卓冠廷今天2度發文，搬出2023年2人在政論節目同台同框的截圖，指侯漢廷當時極盡可能表達對蔡英文政府延長兵役的反對立場，說侯漢廷是「直接打臉3年前的自己。」

    侯漢廷11月29日在臉書發文說道，他全力支持賴清德國防政策，而且還要加碼，其中1項是「2026年起，兵役延長至2年，教召改為每人一年一召！服役年齡與時間皆延長、且所有性別皆須服役、全民皆兵！」

    卓冠廷今早發文批侯漢廷的7點政策是「滑坡滑到北韓去」，講得一口好聽支持台灣國防，根本就是學得共產黨批鬥精髓。卓冠廷說，共產黨同路人一貫的做法，就是把他們不想要的政策「全面提升、滑坡、扭曲、激進化」，創造社會恐懼，來搞爛所有公共討論。

    侯漢廷今午發文反擊說，民進黨發言人的回應，竟不是理性的政策討論，而是第一句就扣下「共產黨同路人」、「滑坡到北韓」的紅帽！他強調「真正『滑坡到北韓』的，不是我的建言，而是民進黨『沒論述就批鬥』的政治操作！」

    卓冠廷傍晚再發文，搬出2人在2023年1月於三立新聞網「94要客訴」政論節目同台的截圖畫面，卓冠廷質疑「2年前的反對延長兵役到1年，現在主張延長兵役到2年，你敢信？」他還說，賴政府提案8年1.25兆的國防預算強化國防，侯漢廷為了搞爛討論，就跳出來反串，說賴政府做得不夠多，洋洋灑灑列了7點建議，說兵役應該直接延長到2年，「直接打臉3年前的自己。」另酸說「啊你只當12天兵，你記得什麼？」

