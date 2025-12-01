人事議題深入交換意見 考試院首訪雲縣府強化地方合作

中央加強與地方合作，考試院副院長許舒翔（左）首度率團隊訪雲林縣長張麗善（右）。（考試院提供）

考試院今（1）日由副院長許舒翔率考試委員、銓敘部長施能傑、考選部政次林明裕及保訓會主秘廖慧全，首次與雲林縣政府就人事制度，包含編制員額、職務列等、友善職場及待遇等議題深入交換意見，展現中央與地方強化合作的積極意願。

許舒翔表示，考試院近期修正官等職等配置準則，調降委任配置比率，擴大薦任職務空間，也增列簡任非主管職務，優化公務人力結構，協助機關更有效運用人才；另為拉近中央和地方政府重要職務列等、平衡中央與地方發展，考試院會也通過地方機關職務列等調整案，總計有590個機關、3500個職務將提高列等上限，預計自明（2026）年2月1日開始實施。

許舒翔也指出，在雲林縣長張麗善支持下，2023年地方特考首度在雲林設置國家考試考區，讓在地學子能夠就近報考，希望縣府能持續協助國家考試的辦理；而公務人員執行職務安全及衛生防護辦法新修正條文已於去年7月1日施行，以打造友善職場、杜絕職場霸凌等事件，也需要縣府配合執行相關配套措施。

張麗善表示，考試院推出多項改革措施，尤其在提高職務列等部分，使地方政府職務結構正常化，對地方政府留才很有助益，面對快速變遷的環境，縣府積極推動農業升級，並朝宜居城市發展，智慧治理及縣內重大建設都有許多突破，政策能否推動施行，還是要仰賴「人」，公務人力的到位是關鍵，需要考試院持續協助與幫忙。

雲林縣政府共提出12項人事相關議題，考試院也逐項回應並建議相關的處理原則供參考，許舒翔說明，部分問題可能無法立即解決，考試院會進行追蹤管考，後續會向縣府回報研議進度，亦將做為未來制度精進的參考，藉由中央與地方合作，共同打造更務實可行的人事制度。

