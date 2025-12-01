為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    李有宜不等初選就退黨挨批 白營元老：搶地盤的早跟黃國昌掛看板！

    2025/12/01 19:14 即時新聞／綜合報導
    李有宜疑因黃國昌人馬搶地盤憤而退黨。（資料照）

    李有宜疑因黃國昌人馬搶地盤憤而退黨。（資料照）

    長期在三蘆選區耕耘的民眾黨發言人李有宜，昨天（11/30）無預警在臉書宣布請辭發言人及財務監督委員會職務，並退出民眾黨，外界揣測可能與現任黨主席黃國昌提攜的「四大金釵」之一、其三蘆辦公室主任周曉芸搶攻明年三蘆議員選舉有關。針對有人說白營有初選只是還沒啟動，不懂李有宜幹嘛脾氣那麼大要急著退黨，同樣在昨天宣布退黨的白營創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉吐槽，周曉芸早就和黃國昌掛出大型的選舉看板，「既然黨有初選，為何可以掛出單一一位可疑參選人與黨主席的廣告看板？」

    朱蕙蓉今天下午在臉書發文，「有人在說，黨有初選，只是還沒啟動，幹嘛急著退黨？脾氣這樣大？要做公職人員耐力這樣不夠？完全同意，要任國家公職人員，確實不能有脾氣，耐心要夠大，毅力更不能不足，肯定要做到罵不還口打不還手？」她接著說，現在可笑的是，離2026地方大選還有約莫1年，周曉芸和黃國昌就已經掛出大型看板廣告（11月25日2人首面合掛看板在三重重陽路四段黃金三角窗亮相）。

    朱蕙蓉指出，一般街頭外牆大型看版出租費用行情，重要地段的三角位置，少說每月租金30000元跑不掉，離選舉越近價格越高，「離選舉還有一年左右，現在已經掛出大型看板廣告，不論是誰付的錢，總之開始花錢是事實吧？好，問題來了，既然黨有初選，會全民調，那為何可以掛出單一一位可疑參選人與黨主席的廣告看板？那置其他有意參選的人於何地？盲目的支持者可以不要亂挺亂講話嗎？看了整個人就牙起來！」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播