李有宜不等初選就退黨挨批 白營元老：搶地盤的早跟黃國昌掛看板！

長期在三蘆選區耕耘的民眾黨發言人李有宜，昨天（11/30）無預警在臉書宣布請辭發言人及財務監督委員會職務，並退出民眾黨，外界揣測可能與現任黨主席黃國昌提攜的「四大金釵」之一、其三蘆辦公室主任周曉芸搶攻明年三蘆議員選舉有關。針對有人說白營有初選只是還沒啟動，不懂李有宜幹嘛脾氣那麼大要急著退黨，同樣在昨天宣布退黨的白營創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉吐槽，周曉芸早就和黃國昌掛出大型的選舉看板，「既然黨有初選，為何可以掛出單一一位可疑參選人與黨主席的廣告看板？」

朱蕙蓉今天下午在臉書發文，「有人在說，黨有初選，只是還沒啟動，幹嘛急著退黨？脾氣這樣大？要做公職人員耐力這樣不夠？完全同意，要任國家公職人員，確實不能有脾氣，耐心要夠大，毅力更不能不足，肯定要做到罵不還口打不還手？」她接著說，現在可笑的是，離2026地方大選還有約莫1年，周曉芸和黃國昌就已經掛出大型看板廣告（11月25日2人首面合掛看板在三重重陽路四段黃金三角窗亮相）。

朱蕙蓉指出，一般街頭外牆大型看版出租費用行情，重要地段的三角位置，少說每月租金30000元跑不掉，離選舉越近價格越高，「離選舉還有一年左右，現在已經掛出大型看板廣告，不論是誰付的錢，總之開始花錢是事實吧？好，問題來了，既然黨有初選，會全民調，那為何可以掛出單一一位可疑參選人與黨主席的廣告看板？那置其他有意參選的人於何地？盲目的支持者可以不要亂挺亂講話嗎？看了整個人就牙起來！」

