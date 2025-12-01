表態支持江啟臣 中市議員陳文政、賴順仁：個人意見未串聯

台中市議員賴順仁（前排右1）表態支持立委江啟臣（中）參選市長。（賴順仁提供）

國民黨立委楊瓊瓔宣布參選中市長，繼市議員陳文政率先表態支持立法院副院長江啟臣，市議員賴順仁也表態支持江啟臣，強調若採初選會讓民進黨有機可乘，要求「徵召不初選」，黨中央出面協調；而2人都表示，是個人意見並未串聯。

對此，江啟臣辦公室副主任王昱翔表示，這不是江團隊發起，感謝議員支持。

請繼續往下閱讀...

楊瓊瓔日前宣布參選，已在台中市國民黨基層激起漣漪，陳文政今天上午率先在臉書表態堅定支持江啟臣；之後，賴順仁也在臉書表態支持江啟臣，他表示，近日民調顯示藍白對江啟臣高度期待，而楊瓊瓔要出來參選，讓基層相當擔心，屆時可能就要進初選。

賴順仁強調，初選除了內部矛盾而分裂的風險，讓裂痕無法彌補外，更讓對手有機會操弄民調，致使最強候選人無法勝出而自吞苦果，將執政權拱手讓人，可說是有百害而無一利。他希望黨中央儘速協調，選擇最佳時機徵召最強人選，勿讓對手有機可乘，伺機破壞，2026若失了台中、2028要如何重返執政？

市議員張瀞分表示，她一向很支持江啟臣，基層也很支持。張廖乃綸等多位議員與張瀞分為同一質詢組，張廖乃綸說，目前尚未討論立場，不過很多國民黨議員都表示沒有立場，黨中央推派誰就支持誰；黨團書記長李中指出，有2人要參選中市長很好啊，都是資深政治人，公平競爭。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法