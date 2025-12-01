為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    台中州廳明年8月開館 議員質疑首展定位不明先凍半數經費

    2025/12/01 18:17 記者蘇金鳳／台中報導
    市議員黃守達批文化局對台中州廳首展定位不清，要求預算全數凍結。（記者蘇金鳳攝）

    

    市議會教育文化委員會今天審查文化局預算，民進黨多位議員質疑文化局台中州廳明年8月開館，文化局編列首展「藝萃中流-2026台中州廳邀請展計劃」400萬元，文化局卻對邀請對象及展出方向交待不清，委員會決議預算先凍結一半，提出專案報告後始得動支；文化局長陳佳君則表示，首展會邀請份量重及跟台中有淵源的藝術家來參展。

    台中州廳正進行修繕，預計明年8月開館，而文化局編列「藝萃中流-2026台中州廳邀請展計劃」400萬元，做為開館的首展。

    民進黨市議員黃守達詢問陳佳君，首展要邀請誰？因為是州廳開館的第一展，非常重要，受到各界的重視，因此文化局應該明白地講清楚，但卻對展出方向及如何維持每年2至3場的檔期卻始終說不清楚，要求此筆預算全部凍結，請文化局提出專案報告說明清楚，始得動支。

    民進黨議員江肇國則呼應黃守達看法，指出文化局至今仍拿不出州廳邀請展400萬元預算的具體內容、主題方向、合作單位與策展規模。為確保州廳的文化用途不被隨意消耗，他主張應凍結一半預算，待文化局提出完整專案報告後再行動支。

    文化局長陳佳君表示，邀請展是明年台中州廳首展，會邀請重要且份量重的藝術家及跟台中有淵源的藝術家來參展，目前此計畫預算遭凍支一半，會努力進行相關研究及策展，也會把專案報告做好。

    市議員江肇國也認為文化局對台中州廳首展說不清楚，要求凍結一半預算。（記者蘇金鳳攝）

    

    圖
    圖
