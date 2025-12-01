竹市明年度總預算活動經費逾3億 時力黨團批浮編、重複編列明顯撒幣

新竹市府明年度總預算活動經費編列超過3億元，市議會時代力量黨團批浮編、重複編列嚴重，明顯亂編亂花市民納稅錢。（時力黨團提供）

新竹市府明年度總預算編列約467億，目前正由市議會延會審議，議會時代力量黨團今天指出，市府除大量新計畫缺乏必要性評估、活動經費浮編、多個項目疊床架屋。黨團將在議會提出超過7億元的刪減建議，其中市府編1200萬要辦巨星演唱會，說要配合新竹棒球場開幕，令人匪夷所思。因球場是否能在明年如期完工都未定，就算順利重啟也應以棒球比賽為主，市府卻花公帑辦演唱會，既漠視體育發展又亂花錢。

市府回應，所有預算與計畫均依各局處實際業務需求編列，且已向議會各黨團及市議員說明、提供完整詳實資料，無浮編情事，市府會虛心參採建言持續精進，盼府會同心推動市政建設。

時力黨團指出，市府明年度編列5個大型活動及3個行銷計畫都與光環境有關，總經費近億元。城銷處編3000萬辦過好年、聖誕節，在舊城弄光環境，但公管中心也編1000萬要點亮護城河，是疊床架屋。城銷處花3000萬辦青草湖活動，也規劃光環境，結果文化局又額外編1000萬要營造青草湖光環境，預算明顯重複編列、浪費公帑。質疑市府亂灑錢，沒有整體規劃。

尤其明年度城銷處、產發處及文化局等單位編列的活動預算超過3億元，卻缺乏明確KPI與政策目標，因財劃法修正而大幅膨脹的鉅額預算淪為無效的煙火式撒幣。市府曾自豪活動策略是「周周有活動、月月有亮點、天天都幸福」，如今是內容重複，沒有特色，無法吸引外地遊客前來。

另市府編列806萬要更換新式門牌，但此案既非安全需求，也非城市導引系統整合，預算編列缺乏優先序，看不出必要性，是典型「想到什麼就編什麼」。又市府編列1600萬的「城市願景館」，卻無可用場地、定位與營運模式，同樣是亂編一通。

