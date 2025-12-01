桃園年花10億修路挨批品質差 明年度道路基金補助增5.6億遭擱置

工務局強調，道路基金補助預算增加，將可規劃更多專案性路面更新及人行環境優化，圖為龜山區文化一路。（工務局提供）

桃市府明年度補助桃園市道路基金逾16億元，比起今年度增加約5.6億元，桃園市議會今（1）日聯席審查工務局明年度預算，議員陳雅倫質疑「經費逐年成長但道路品質有跟上嗎」，面對議員索資也僅以2頁簡單資料回覆，動議擱置該筆預算並獲通過；工務局表示，道路基金主要用來維管全市15米以上道路及附屬設施養護，明年增加的預算將可規劃更多專案性路面更新及人行環境優化。

陳雅倫表示，明年度補助桃園市道路基金16億1032萬元，較今年度10億5119萬元經費，增加5億5913萬元，增幅非常地龐大，但市民日常感受卻是道路反覆開挖、修補不佳，路面坑洞處處、顛簸難行，經費逐年成長但道路品質是否跟上，預算執行與審查機制是否真正落實，這些都是市議會與市民最關心的問題。

陳雅倫表示，預算若是用在道路刨鋪非常支持，但該筆預算是用在補助道路基金，她曾向工務局索取道路基金使用的範圍及細項，但動輒10幾億元的預算，工務局僅回覆她2頁資料及概算，無法有效呈現經費流向、道路養護評估、改善成效紀錄等內容，如此粗略的資訊不僅不利審查，更無法對市民負責，請工務局回覆道路基金使用細項、標準及時機，或是什麼樣的道路具有急迫性，可以排在優先順序中，因此動議擱置該筆預算。

工務局表示，道路使用有其生命周期，車輛壓輾與管線單位挖掘等破壞，都容易造成道路脆弱、出現坑洞等情形，過去囿於預算有限，有危險性坑洞會立即修補，但每年僅能專案更新部分破損較嚴重路段，而桃園物流業發達、工業與生活交通運量持續攀高，眾多道路已達生命週期應整體更新階段。.

工務局表示，桃園屬於快速成長的城市，因應財劃法修法，明年度中央將增加分配給地方政府的統籌分配款，市府因而大幅增加對公共建設的挹注，其中針對交通建設中的道路養護，補助道路基金較今年增加約5.6億，主要用於養護工程處維管全市15米以上道路及附屬設施養護，包含例行性坑洞巡修、公共設施修繕、專案道路更新及人行道改善，及相關資訊系統及行政作業等用途，另也支應區公所辦理道路挖掘修補。

工務局強調，增加預算將可規劃更多專案性路面更新及人行環境優化，希望能加強將預算轉化為更平整的馬路與更安全的人行空間，確保用路人安全。

工務局強調，道路基金補助預算增加，將可規劃更多專案性路面更新及人行環境優化，圖為桃園區大有路。（工務局提供）

