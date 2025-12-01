駁徐國勇「上完廁所才買衛生紙」 藍委反嗆是馬桶不通、買了衛生紙卻沒拿到半張

國民黨立委徐巧芯反嗆民進黨秘書長徐國勇，「問題是你現在屎在肚子滾，買了衛生紙卻沒拿到半張還不急。」。（記者王藝菘攝）

賴清德總統近日宣布8年投入1.25兆國防特別預算，遭國民黨質疑「要戰爭」；民進黨秘書長徐國勇今日痛批，這叫不正當連結，國民黨是拋棄自我防衛能力、附和統一，要把台灣送給中國，「國無兵恆亡」，講得粗魯一點，總不能上完廁所才買衛生紙吧？對此，國民黨立委徐巧芯反嗆，「問題是你現在屎在肚子滾，買了衛生紙卻沒拿到半張還不急。」國民黨立委許宇甄也諷刺，現在是民進黨把兩岸關係弄得那麼緊張，所以不是要在上廁所前買衛生紙，而是馬桶被民進黨搞到不通，就算買一堆衛生紙回來，還是無法上廁所。

對於國民黨質疑賴政府1.25兆國防特別預算是將台灣帶往戰爭，徐國勇今在民進黨「新生代國家戰略人才培力營」記者會上駁斥，這叫不正當連結，這筆國防特別預算分8年，每年平均花1600億元保護台灣，怎麼會太高？怎麼會這樣就與戰爭連結？

請繼續往下閱讀...

許宇甄回應，既然徐大秘書長要用「上廁所」來比喻，那就要告訴徐大秘書長，民進黨「沒那種屁股，就別吃那種瀉藥」，現在的問題根本不在於衛生紙夠不夠，而在於執政當局明明施政亂搞、能源與民生問題百出，卻還拚命吞食名為「意識形態」的政治瀉藥。自己主動把肚子搞壞了、局面弄僵了，才回頭恐嚇納稅人得掏出 1.25 兆來幫忙「擦屁股」。這筆天價預算，哪裡是保家衛國的保護費？根本是強迫全民為了錯誤政策買單的「遮羞費」。

許宇甄強調，唯有恢復兩岸對話、建立互信，才是最堅固、最有效的和平鐵盾。民進黨的1.25兆軍備擴張，只會讓台灣掉進無底洞般的軍備競賽，讓年輕世代更接近戰場。民進黨必須停止「挑釁—買武器—再挑釁—再買武器」的惡性循環，還給台灣人民一條真正和平、真正繁榮的道路。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法