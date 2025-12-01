百萬人口彰化縣與第七都的距離？綠營縣長「類初選」4人都說話了

前彰化市長邱建富深入菜市場拜票。（邱建富提供）

彰化縣身為六都以外第一大縣，人口卻一再流失剩121萬多人，低於升格第7都所需125萬人口門檻。參與民進黨縣長提名「類初選」的4位人選一致認為，彰化縣只有發展新興產業，增加高薪的就業機會，才能避免人口一再流失！

彰化市長林世賢表示，只有新興產業，才會帶來高薪的工作，才能留住人才，讓人口回流，彰化縣要以升格第7都為目標，有機會升格，才不會成為二等國民，建設不必樣樣都等中央補助款，道路交通與公共服務一次做足。

前彰化市長邱建富認為，首先要執行都市計畫為新興產業找土地，才能讓產業進駐帶來就業機會，彰化縣15年來的都市開發不及台中市的2成，都市計畫不能只是紙上談兵。

立委黃秀芳強調，要讓人才回流，讓青年留下來，就要引進新興產業，帶來高薪工作。彰化縣農地工廠比例偏高，應該儘速開發彰化市東區擴大都市計畫案、彰化交流道特定區，這兩大計畫都有規劃產業用地，才能吸引高科技產業來設廠。

立委陳素月表示，升格第7都是彰化縣努力的目標，因為升格不只是財源大增，人事編制也能升級擴編，不然許多公務員都跑去六都升職等，公務員外流，連就業、就學都往隔壁的台中市移動。因此，不只是要引進新的科技產業，也要強化教育資源，讓學子就近升學、青年在地工作與成家。

