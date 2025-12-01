小草醫師質疑花1億救AADC病童浪費錢 鄉民氣炸群起撻伐！

蘇一峰遭網友撻伐。（資料照）

衛福部健保署自今年12月起對18個月以上、6歲以下AADC缺乏症患者提供新藥暫時性支付，支持柯文哲的北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在社群開噴，這些藥物都是一針一億元的天價，政府只會講幹話，質疑有必要花那筆錢讓罕病童活到成年？貼文曝光讓輿論炸鍋，網友群起撻伐身為醫師卻脫口說出這種毫無同理心的言論。政治工作者周軒也以自身經歷表示對蘇一峰的發言感到遺憾，「生命時常不是用長度決定價值的，也不太能用金錢決定延長多少壽命值不值得」。

AADC（芳香族L-胺基酸脫羧酵素）缺乏症是由於先天性的基因缺陷，導致無法合成功能正常的AADC，造成類似帕金森氏症的嚴重運動障礙，平均壽命僅約7歲。針對政府要對罹患這種遺傳性罕病的孩童提供新藥暫時性支付，蘇一峰表示，AADC缺乏症基因治療製劑，臨床試驗顯示可讓患者壽命延長至超過20歲，但1針就要1億元。

請繼續往下閱讀...

蘇一峰還在Threads提到衛福部長石崇良過去曾說「即便這樣付，全台灣每一個人也只付不到5元，卻可以救一個罕病小朋友，絕對值得」這句話，「天價藥物一針一億！政府說每人拿5元而已啊……政府講幹話，一年13人打就是每個人拿65元，一家四口要付260元。最重要的沒說，研究顯示病童打完幾乎還是運動障礙，九成無法獨立行走，而且都還有智能發展障礙！一針一億元只為了讓7歲能活到20歲以上！」

蘇一峰的發言讓大批網友傻眼，「中配依親花了幾百億了也沒見你幾聲屁，花一億救個台灣的小寶貝怎麼了嗎？」、「你真的是醫生嗎？全民健保本來就是這個意義，因為這些缺陷他們就沒有資格努力多活一點嗎？」、「你還記得希波克拉底誓詞嗎？蘇醫師」、「你這不是反綠了，是反智，作為一個醫師講出這種話，有夠誇張」、「你到底是怎麼當上醫生的啊？竟然覺得這是浪費錢，這對別人家長來說是多幾年的相處時光，沒有人該說這樣的生命是不必要的」、「我可以解釋成你這個醫生希望病童可以七歲就去做小天使，因為你覺得大家省五塊比較重要嗎？」

周軒今天（12/1）凌晨也在臉書發文，「我想起12年前的那一年過年。那年，全家回到高雄吃年夜飯，外婆一樣張羅我們喜歡的食物，但是還沒來得及等她坐下來吃，她就站不穩摔倒了。家人連忙送她到附近唯一有開的診所，醫生立刻幫外婆照超音波檢查，原本因為外婆本來就有三高，醫生幫她檢查心臟，卻不意在肺部那邊，看到了不尋常的東西。醫生把家人拉過去說，外婆有肺積水，但他判斷肺可能有長東西，他立刻開轉診單，送她去高醫檢查。於是那一晚，外婆就在高醫的病房度過。」

「後續的檢查，確認了不好的結果，非小細胞肺癌3B，知道結果的那一刻，我們在病房外相對無語，怎麼樣都講不出話來，又不敢走進病房面對外婆。接下來的治療，先試了化療，但外婆那時已經很虛弱了，加上本來就有三高，我們其實都已經強迫自己做好準備了。後來知道有艾瑞莎這個標靶藥物可以用，但是那價格實在很高，好在高醫替我們申請到了健保給付，外婆開始使用後，狀況居然奇蹟似的轉好，甚至可以出院回家，上市場買菜跟鄰居閒聊。」

周軒接著說，「但我其實知道，標靶藥物有其極限，等到抗藥性出現，一切都要還回去，然而，外婆生命最後的兩年，多虧有艾瑞莎，多虧有健保，我們還來的及記住她最後的樣子，還有機會聽到她從來沒有說過的話，還能好好跟她告別。生命時常不是用長度決定價值的，也不太能用金錢決定延長多少壽命值不值得，我認為這只有生病的當事人自己，可以決定而已，別人沒有權利置喙。」

「我也覺得蘇一峰可以大肆批評健保給付制度的問題，我沒有意見，甚至我也覺得應該好好檢討，但是『一針一億元只為了讓7歲活到20歲』，這句話從一位醫生的口中講出來，我不知道他在治療他的病人時，會不會用這種方式算給他的病人聽？我們能這樣幫13個得病的孩子還有父母計算嗎？如果可以，我願意多繳一點健保費，讓這13個AADC缺乏症的孩子，多十年的機會在這個世界上陪伴家人，看看醫學的進步能不能在十年間，出現真的可以治癒這些孩子的技術。總比我現在繳的健保費，拿去給一些心不在台灣，卻成天浪費健保資源，還嫌棄台灣醫護人員的人來的有意義。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法