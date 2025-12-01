為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    侯漢廷拋男女服役2年 新北綠營酸：當12天補充兵沒資格要求

    2025/12/01 16:34 記者黃政嘉／新北報導
    台北市議員侯漢廷發文提出7點國防政策，其中包含明年起男女都要服兵役2年。（翻攝自侯漢廷臉書）

    總統賴清德近期指出中國以2027年為節點，推進武統台灣的各項軍事準備及複合式威脅，將以1.25兆預算厚植國防，台北市議員侯漢廷日前發文提出7點國防政策，其中包含明年起男女都要服兵役2年。陸軍特戰862旅服義務役的新北市議員林秉宥發文酸說「侯漢廷當12天的補充兵，卻叫人家當2年，笑死。沒資格要求別人。」

    侯漢廷11月29日在臉書發文說道，他全力支持賴清德國防政策，而且還要加碼，其中1項是「請即刻下令2026年起，兵役延長至2年，教召改為每人1年1召！服役年齡與時間皆延長、且所有性別皆須服役、全民皆兵！」

    林秉宥則指出，「侯漢廷當12天的補充兵，卻叫人家當2年，笑死。當補充兵沒啥問題，就是沒資格要求別人而已。」

    侯漢廷今再發文說明他的論點，他表示，如果2027年起面臨戰爭，那麼2026年要服兵役的人，不用當2年？過去許多長輩就是當2年兵，還有當3年的，現在建議恢復當2年兵，怎麼會被叫「共產黨同路人」？烏克蘭自俄烏（戰爭）爆發後，18歲到60歲男性禁止出境。如果2027年起要面臨戰爭，台灣不用準備？

    新北市議員卓冠廷今天也發文批評侯漢廷，說這7點政策是「滑坡滑到北韓去」，講得一口好聽支持台灣國防，根本就是學得共產黨批鬥精髓。卓冠廷說，在國防討論和提升要循序漸進、凝聚全體共識的當下。共產黨同路人一貫的做法，就是把他們不想要的政策「全面提升、滑坡、扭曲、激進化」，創造社會恐懼，搞爛所有公共討論。

    新北市議員林秉宥酸侯漢廷當12天補充兵，沒資格要求別人。（翻攝自林秉宥臉書）

    新北市議員卓冠廷批評侯漢廷的7點政策如「滑坡滑到北韓去」。（翻攝自卓冠廷臉書）

