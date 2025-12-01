為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民進黨嘉義縣長初選加溫 縣議員黃榮利公布首支形象影片

    2025/12/01 16:31 記者林宜樟／嘉義報導
    民進黨嘉義縣長初選參選人黃榮利公布形象影片。（擷取自宣傳影片「捲起袖子做」）

    民進黨嘉義縣長初選參選人黃榮利公布形象影片。（擷取自宣傳影片「捲起袖子做」）

    明年嘉義縣長選舉民進黨黨內初選，由立委蔡易餘與縣議員黃榮利競爭，黃榮利今天發布首支競選形象宣傳片「捲起袖子做」，影片回顧黃榮利超過40年的公共服務與基層深耕歷程。他表示，將以堅定的心與扎實的行動，持續為嘉義縣打造山海共榮的未來，呼籲鄉親在初選民調支持他。

    黃榮利今天在官方臉書粉專（https://www.facebook.com/huang.rong.li.688847）公布形象影片，回顧他長年的歷練，從基層里長、農會體系、太保市長到縣議員的完整政治光譜，強調「與縣民站在一起，捲起袖子、踏實做事」、「陪著鄉親捲起袖子做事」的紀錄。

    黃榮利說，自己有豐富的行政經驗與優異的財政管理能力，足以擔綱領導嘉義縣未來發展的重任，任太保市長期間償還全部市庫債務，成為嘉義縣18個鄉鎮市中唯一人口持續正成長的城市。

    黃榮利說，他身為民進黨黨員超過30年，對地方事務瞭若指掌，長期參與黨內民主，對基層民意有深刻理解，向鄉親懇託在縣長初選民調支持他，唯有團結一心，才能實現山海共榮的願景，迎向勝利。

