犯罪工具、船舶全沒收 海纜7法全數初審通過

立法院交通委員會今日初審通過電信管理法等多項涉及強化防護我國海纜修正法案。（記者林欣漢翻攝）

台灣周遭海纜斷裂事故頻傳，立法院交通委員會今日初審通過電信管理法等多項涉及強化防護我國海纜修正法案，初審條文明定，對於犯罪所使用工具、船舶或其他機械設備，不問何人所有都沒收之，以杜絕不法再犯；並強化船舶管理及商港秩序，新增船舶自動識別系統（AIS）正常運作義務及正確資訊揭露，並授權主管機關對滯留或偽冒身分船舶，採取移泊、沒入等措施。

行政院會9月18日通過「海纜七法」修正草案，包括電信管理法、電業法、天然氣事業法、自來水法、氣象法5項海纜管理法律，以及規範管理違規船舶的商港法、船舶法2項法律，除破壞自來水與天然氣等管線的刑責比照破壞海底電纜辦理外，也增訂沒入犯案船隻規定，另強制船舶開啟自動辨識系統，違者將予以嚴格處罰。

立法院經濟委員會10月30日已經初審通過「海纜七法」中的電業法、天然氣事業法、自來水法修正草案等3法，故意破壞自來水海底管線、天然氣管線、海底電纜者，最高可處7年以下有期徒刑，並一律沒收犯案船隻。

交通委員會今日審查電信管理法、氣象法、商港法、船舶法等部分條文修正草案，初審均照政院版本通過，初審條文明定，因過失毀壞或以其他非法方法危害氣象設施或設備之功能正常運作者，處6月以下有期徒刑、拘役或科200萬元以下罰金。

初審條文明定，商港區域內停泊之船舶，商港經營事業機構、航港局或指定機關認為妨礙船席調度或港區安全時，得令其於3個月內離港；或指定地點令其移泊，未依規定移泊者，得逕行移泊，並於完成移泊後令其於3個月內離港。無正當理由未於所定期限離港者，不問屬於何人所有，由航港局或指定機關沒入之。

