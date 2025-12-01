為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    軍用商規無人機迄無出口規範 顧立雄：應由國安會跨部會協調

    2025/12/01 16:17 記者黃靖媗／台北報導
    立法院國防外交委員會今邀請國防部部長顧立雄報告「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」，並備質詢。（記者王藝菘攝）

    財政部統計，今年1到10月無人機出口5475萬美元，與2024年全年相較大幅成長近12倍。民進黨立委林楚茵指出，礙於法規限制，目前出口的無人機幾乎全是商用，台灣至今沒有整機軍用商規無人機的出口規範。國防部長顧立雄表示，相關議題目前應由國安會進行跨部會協調，國安會將提出政策性指導。

    立法院外交及國防委員會今日邀請國防部部長顧立雄報告「軍人薪資待遇結構現行作法檢討及未來調整規劃」，並備質詢。商用商規與軍用軍規無人機現行都可合法出口，民進黨立委林楚茵質詢關切，由於缺乏出口規範，現行軍用商規無人機無法出口。

    林楚茵指出，目前出口的無人機幾乎全是商用，軍用商規無人機根本無法出口，依現行規定，軍用商規無人機出口必須依《戰略性高科技貨品輸出管理辦法》申請，但台灣至今卻沒有整機軍用商規無人機的出口規範；針對這項議題研析時，經濟部回應需由國防部與國安單位提供建議，但國防部遲無進度。

    林楚茵指出，經濟部日前表示需仰賴國防部提出專業判斷，但國防部因韌性特別預算忙碌遲未提建議。據了解，國安會原訂10月召集跨部會會議，但因立法院審查韌性預算而延後，至今仍無明確進度。

    對此，顧立雄表示，相關議題目前應由國安會進行跨部會協調，國安會將提出政策性指導，國防部則會在此指導下與經濟部合作。

    顧立雄指出，以無人機為例，未來與民主同盟國家打造非紅供應鏈時，涉及技術合作、關鍵零組件出口、整機出口、最終使用者等，都必須進行整體規劃。

    圖
    圖
