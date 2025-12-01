澎湖縣議會總質詢結束 議長總結：議會把關縣府預算不能草率

澎湖空運機票一票難求，成為澎湖縣議會監督列管重點。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣議會第20屆第6次定期會今（1）日進入議長總結。議長陳毓仁開宗明義，直接提醒澎湖縣政府團隊，縣府預算不是你們口中「縣府的錢」，以編列4800萬委辦費規劃委託旅行社包機為例，縣府坦承原本想要以包機方式紓解民眾機位不足問題，經議長及多位議員一再提醒諸多疑問，澎湖縣政府才思考新方案，4800萬民脂民膏縣府草率提預算，澎湖縣議會把關不可能不謹慎。

此次會期中，陸海空交通、醫療復健、垃圾廚餘處理仍是議員最重視的議題。澎湖的發展，離不開穩定可靠的航班與充足運能；班次調度、機型配置或航線規劃，都直接影響居民生活與觀光產業。包括空運機票一票難求，請中央支援；海上交通是離島鄉親回家的路，南海之星三號、北海交通船都不能再等；整體設計開闢北環道路，紓解交通並發揮帶狀功能；直視國旅困境，思考突破高成本之道，並發揮澎湖特色。

救命的每一個環節，再痛再難都必須省思改善；健全村里設施環境，直接助益民眾健康；垃圾處理刻不容緩，湖西資源回收中心更加迫切需要；他山之石可以攻錯，以黑水虻處理廚餘儘速檢討改善。針對達成8成言之過早的第三家航空公司、直接取消沒有替代方案的花火無人機、沒配套只花錢的旅遊消費券、不夠成熟的旅行社委辦包機等，都在澎湖縣議會監督下，對於澎湖縣政多所建言。

澎湖縣議長陳毓仁議會定期會總結，列入8項提案追蹤。（記者劉禹慶攝）

