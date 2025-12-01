淡水停水4天侯友宜被灌爆！林智群批藍首長「都學盧秀燕」遇事就躲

新北市長侯友宜說，淡水停水住戶將依比例折減水費，同時對顧問公司和承商究責開罰。（記者黃政嘉攝）

新北淡水河北側道路施工11月27日誤挖自來水管，造成淡水區超過6.2萬戶無預警停水，狀況拖至第4天仍未全面恢復。大批民眾湧入市長侯友宜臉書抱怨，對停水造成的生活混亂怨聲載道。律師林智群也發文批評，國民黨地方首長對突發事故「能避就避」，質疑侯友宜身為市長卻遲未現身，「不出現就不用負責嗎？」

林智群今（1）日在臉書發文表示，淡水停水進入第4天，部分住戶雖表示已經恢復供水，但仍有許多人家中依舊滴水未見，一般情況下停水一天已經很麻煩了，還無預警停水數日，使民生陷入困境，不僅無法煮飯、餐廳也同樣受影響，民眾要洗澡、沖馬桶都成難題，甚至傳出有人改用貓砂，大賣場的礦泉水被搶光，汽車旅館因提供淋浴需求也出現爆滿情況。

請繼續往下閱讀...

林智群指出，從基隆、汐止「汽油水」事件到淡水停水，可以看出國民黨政治人物「很不想」跟這種破事扯上關係。大家都學台中市長盧秀燕，寧可出現在購物節、週年慶、耶誕城那種歌舞昇平的地方，也不願意跟「帶賽」、「出包」的地方扯上關係，出現了就要負責的樣子，「不過你是市長，不出現就不用負責嗎？」

隨後，林智群也發文戲謔地說，國民黨與民眾黨的支持者似乎不需要「安全指引」，只要是藍白執政，他們的耐受度、忍耐度、韌性就會自動強化10倍，原本沒辦法忍耐的，也變得可以忍耐，「看到蔣萬安、侯友宜、盧媽媽、謝國樑、傅崐萁的臉，本來沒辦法忍耐的，突然覺得可以再忍耐一下。如果共產黨來，他們搞不好也可以忍喔！」

相關新聞請見︰

淡水6萬戶停水4天侯友宜要究責、開罰廠商 台水：按日數折水費

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法