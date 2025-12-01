媒體民調高雄綠營4選將僅賴瑞隆贏柯志恩？ 許智傑、邱議瑩和林岱樺這樣看

高雄市長選戰競爭激烈，左一為國民黨柯志恩，左二為民進黨邱議瑩、左三許智傑、右一林岱樺、右二賴瑞隆。（資料照）

根據《TVBS民調中心》今（1）日公布的最新民調，民進黨若派出賴瑞隆對決柯志恩，小幅領先柯2%，許智傑、邱議瑩、林岱樺則落後柯志恩7至10%；柯志恩認為這份民調數字跟她的團隊觀察到的趨勢是較為相近的，許智傑則認為有機構效應。

針對今天TVBS所公布的民調，國民黨立委柯志恩回應說，會尊重任何民調，也會參考合理民調。她認為這份民調相較於前兩天「上報」所公布的民調，跟她的團隊觀察到的趨勢是較為相近的，且T台民調是長期追蹤與調查，可以透過這次民調跟上次民調來對比，提供團隊未來參考；她也會根據民調內的細項做調整、加強及溝通，希望能贏得更多民眾的認同。

民進黨立委賴瑞隆則表示，感謝所有高雄市民的鼓勵與支持，任何民調都會納入參考，未來團隊會持續提出更多的願景、實際的做法，還有深入基層，「我們一起努力，讓高雄更好」。

邱議瑩認為，她在基層有得到非常多反饋，昨天的造勢大會也有超過5萬名鄉親到場為她打氣，她還是一句老話，不管民調數字如何，她還是會奮戰到最後一天，一步一腳印，爭取最多選民的認同。

許智傑則強調，TVBS是比較知名的民調公司，但也有機構效應。「總而言之，這些民調我們都納入參考，不過，可以看出一個趨勢，我都坐二望一，也呼籲我的支持者，繼續加緊努力、戰戰兢兢，最後我們會贏得最後的勝利」。

林岱樺強調，無論關稅談判或國防外交，台灣都面臨很大挑戰，民進黨必須謹慎因應。每一場選戰，都是一場嚴苛的考驗，她會再三提醒「刻意貶低競爭對手的民調，就是犯了戰略上的致命錯誤，最後傷害的都是民進黨」。

