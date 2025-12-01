苗縣原民處明年度預算少1700萬 鍾東錦：會補足甚至比今年多

苗栗縣政府原民處明年度預算，比今年少1700萬，縣議員楊文昌總質詢質疑統籌分配稅款分到哪裡去。（記者張勳騰攝）

苗栗縣議員楊文昌今（1）日總質詢提出苗栗縣政府原住民族及族群發展處明年度預算，比今年少了1700萬，並指預算應保障原住民，不進則退，他認為這是縣府的態度問題，質疑苗縣府多增加的統籌分配款分到哪裡去？縣長鍾東錦答詢承諾原民處預算會跟今年一樣補平，甚至比今年多，保障原住民的福利，縣府一定會做到。

楊文昌質詢指出，苗栗縣政府去年將原住民事務中心回復升格為原民處，但縣府原民處明年度預算比今年卻減少了1700萬元，新的財劃法實施，縣府的統籌分配款比去年增加了100多億，但是一般補助款，就减少了很多，原住民的預算幾乎有8成都靠中央，變成推動原民業務受到很大限縮，當初他有和縣府協調明年度預算，但結果明年還是少了1700萬，他質疑府多的統籌分配款分到哪裡去？

請繼續往下閱讀...

主計處長顏香儒答詢，各局處缺口，目前還在盤點，至於統籌分配稅款增加的錢到哪裡去，因一般型及計畫型補助款較今年相較大幅下降，目前增加的金額，很多是針對各局處必須做的事進行分配，補助款缺口部分正在盤點，後續會視急迫性及需求性再做預算分配，而統籌分配稅款，當初在籌編預算，因中央補助款不夠明確，因而保留一些經費，以便盤點缺口時，未來在追減預算時補足。

鍾東錦則回應，承諾原民處明年度會跟今年一樣，甚至比去年多，因現在施政有不確定性，中央不管是一般性補助款，還是計劃性補助款只會減，不會增，只能用縣款補足，縣府應該要保障原住民的福利，對此縣府一定會做到。

針對苗栗縣政府原民處明年度預算，比今年少1700萬，縣長鍾東錦答詢承諾明年和今年一樣，甚至比今年還多。（記者張勳騰攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法