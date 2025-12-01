川習通話雙方重點各異 國安局：美中角力暫緩但不改競爭本質

美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）10月底於南韓釜山會晤，11月24日又進行「川習通話」。（路透檔案照）

美國總統川普與中國國家主席習近平上月24日進行元首通話，兩方會後表述的通話重點各異，引發關注與討論。國安局最新書面報告分析，美中在今年10月川習會後，雖然調整經貿制裁措施，使美中角力暫緩，但仍不改其競爭本質，雙方迄今未針對稀土、科技管制、農產品採購、地緣競爭等議題完全落實雙方共識。

立法院外交及國防委員會週三將邀請外交部長林佳龍、國安局長蔡明彥報告「美中領導人再次電話通聯後對國際秩序及區域情勢之發展」，並備質詢。

國安局書面報告指出，美中藉由對話管理爭端，但也各陳關切立場，鑒於中國國家主席習近平專權獨擅，美方將習視為主要談判對手，美中領導人在10月30日於南韓釜山會談後，11月24日再度進行元首通話，期待確立兩國關係基調、管控分歧。美國財長貝森特（Scott Bessent）也預告明年美中元首可能會面4次。

國安局指出，川習在電話會談後各自陳述其關切立場，川普強調與習近平討論俄烏戰事、芬太尼（fentanyl）管制、大豆及其他農產品進口 等議題，置重經貿及俄烏情勢，且未提及涉台議題；中共在新聞稿中未觸及經貿事宜，另就俄烏戰事重申勸和促談立場，並單方面宣稱中、美共抗法西斯與軍國主義， 以及有關台灣主權敘事，強調「台灣回歸是戰後國際秩序重要組成部分」，並聲稱「川普理解臺灣問題對中共之重要性」。

國安局認為，在今年10月川習會後，美中雖然調整經貿制裁措施，使美中角力暫緩，但仍不改其競爭本質，雙方迄今未完全落實雙方共識。

國安局舉例指出，稀土方面，中共暫停對關鍵礦產出口管制1年，但仍須監管部門審批，且美中雙方未簽署稀土供應協議；在科技管制方面，美國未同意向中共出售高階AI晶片；在農產品採購方面，中共採購美國大豆數量（200餘萬噸）遠不及美方預期（1200萬噸）；地緣競爭方面，美國關切中共在南海、台海脅迫行為，並稱將捍衛美盟在印太地區利益，中共則稱堅決維護國家安全利益。

中日關係方面，國安局分析，中共持續對日施壓，但避免情勢失控，日本則堅定對台立場，此舉獲得美盟多國共同聲援。

國安局指出，國際關切台海和平穩定，並期盼台灣展現防衛決心，包含美國持續優化對台軍售流程，美國會通過「豪豬法案」（PORCUPINE Act），將台灣納入加速武器出口名單，川普政府也陸續公布對台軍，我國政府提出的 「守護民主台灣國安行動方案」更獲得國際正面回應。

最後，國安局總結指出，美、中戰略競爭格局不變，川普與習近平增加互動、管控情勢，日、中對涉台議題各持立場，但也避免情勢升溫；國際社會則高度關切印太秩序與台海和平穩定，並期盼台灣扮演 「區域安全共同維護者」角色，國安局將持續掌握各國政策走向及區域情勢脈動，助政府即時決策與風險應處，確維國家安全利益。

