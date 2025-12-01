74.5％日本人對台灣有親近感 李逸洋：感謝日人明辨中台不同

台北駐日經濟文化代表處今天公布最新的日本人對台灣的意識調查，74.5%的日本人表示對台灣有親近感。（路透檔案照）

台北駐日經濟文化代表處今天公布最新的日本人對台灣的意識調查，駐日代表李逸洋指出，此次調查中最受矚目的3項指標，包括74.5%的日本人表示對台灣有親近感、63.6%認為台灣值得信賴，以及68.5%認為目前台日關係良好。

駐日代表處從2016年起，委託日本「一般社團法人中央調查社」，對20~89歲日本人進行台灣意識調查，樣本數為1000人，2016年至2021年每年進行一次，之後每2年一次。今年的調查於10月24日至28日之間，以電話方式進行。

請繼續往下閱讀...

李逸洋指出，關於「親近感」部分，本次調查較前一次（2023年76.6%）略微下降；與今年4月日本台灣交流協會公布的「台灣對日本好感」調查結果（81%的台灣人對日本感到親近）相比，日本方面的數字也稍低。

他強調，代表處將持續加強台日交流，擴大日本人對台灣的正面印象，同時台灣整體社會也需在各領域共同努力，提升台灣形象。

但這項調查也凸顯出台日關係與中日關係的明顯對比。由日本民間團體與中方合作的「日中共同輿論調查」，原本預定上月初發布，結果兩度延期，至今尚未公布。李逸洋舉出該調查的去年調查結果，89.0%的日本人對中國印象不佳、87.7%的中國人對日本印象不佳，他指出，這與台灣的調查結果相比，簡直是天差地別。

此外，李逸洋也提到，在許多國家，外界不易分辨台灣人與中國人，但日本民眾已清楚認知兩者不同，並明確不將台灣與中國混為一談，他對此深表感謝。

具體調查結果：

最親近的亞洲國家，在列出的亞洲主要國家中，44%的日本人選擇台灣，為第一名。

日本人聽到「台灣」最先想到什麼？（複選）

日本友好（73.5%）、食物好吃（43.0%）、與日本有歷史連結（36.5%）、觀光資源豐富（26.1%）、半導體產業受全球矚目（23.7%）、台海局勢（22.4%）、許多台灣旅客訪日（20.8%）、自由民主國家（19.7%）、經濟發達（17.9%）、文化多樣（10.9%）、台灣產品質量好（5.8%）

對台灣的親近感與信任

親近感：74.5%

原因（複選）：台灣人親切友好（72.3%）、歷史交流悠久（40.5%）、經濟連結強（31.4%）

信任度：63.6%

原因（複選）：對日本友好（69.7%）、擁有自由民主價值（50.8%）、歷史連結（37.7%）、和平國家（33.0%）、經貿夥伴（31.0%）

台日關係與未來展望：68.5%認為目前台日關係良好、54.3%認為未來會「進一步發展」

最應加強的交流領域（複選）：觀光（46.2%）、經濟（45.2%）、政治．安全保障（40.3%）

日本最擔憂的台日間問題：台海局勢對日本的影響（49.6%）、無特別擔憂（22.5%）、領土問題（9.0%）、經濟競爭關係（7.2%）

亞太和平穩定的關鍵（複選）：外交對話協調（54.5%）、建構日美台合作（36.1%）、加強日本防衛力（34.0%）、美國積極參與台灣防衛（25.4%）、台灣自我防衛能力（24.5%）、強化日美同盟（24.4%）、歐洲等志同道合國家團結（23.4%）

媒體關注與台灣國際參與：

59.3%看過與台灣相關報導

其中印象最深的（複選）：台海軍事演習（64.9%）、台灣美食（48.9%）、半導體產業（38.1%）、台灣觀光與文化（37.1%）

61.7%知道台灣參與國際組織受中國阻撓

64.8%支持台灣參與國際機構（WHO、ICAO、聯合國等），僅2.8%反對

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法