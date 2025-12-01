為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    用公投救憲法法庭！ 民團明赴民進黨會商盼衝刺電子連署

    2025/12/01 15:40 記者林哲遠／台北報導
    「人民作主志工團」今年發起廢止「憲法訴訟法」與「公職選罷法」修法公投案，二階必須以實體自然人憑證進行電子連署。（資料照）

    藍白修惡「憲訴法」癱瘓憲法法庭，民團今年發起廢止憲訴法及選罷法修法的公投連署，預計明天將與民進黨首度會商。公投領銜人趙偉程今向本報表示，他們需各方的力量幫忙，若民進黨願意請公職人員一起來參與連署，會非常的感謝也樂觀其成，並強調此階段希望以電子連署為主。

    人民作主志工團提出的「憲法訴訟法」公投訴求廢止憲法法庭法官人數門檻限制（9001案），連署期限自今年7月底至明年1月底；「公職選罷法」公投共3案，訴求廢止罷免提議需附身分證影本（9002案）、廢止罷免連署需附身分證影本（9003案）、偽造假冒個資連署刑責（9004案），連署期限自今年9月底至明年3月底，連署門檻皆為29萬3228人。

    憲訴法案公投領銜人趙偉程受訪表示，明日與民進黨的會商他們不會特別提出訴求，主要是看民進黨對公投進度、狀況與需要哪些幫忙等，相關內容可能等明天現場才知道。各方的力量民團都需要幫忙，若民進黨願意請公職人員一起來參與連署，會非常的感謝也樂觀其成。

    趙偉程坦言，人民作主志工團也31年了，在本土議題曾經與民進黨黨合作，也有些議題與民進黨的立場相異，保持開放的狀況。

    此外，趙偉程透露，目前有個訊息，在紙本連署上，民進黨會來協助，但明天他們會請民進黨稍微考慮一下，由於電子與紙本並行的連署只有廢止罷免連署需附身分證影本（9003案），其他三案都是電子連署，現階段會希望以電子連署為主。

    趙偉程強調，電子連署沒有大家想像的那麼高，尤其是近幾天年輕人大量的連署，看有沒有可能這點大家一起來努力。

    對於接續的目標，趙偉程表示，對他們來說是四案一起衝，若立法院願意補救先前的修法，他們也相當樂意，而他們在板橋府中捷運站前會持續擺設實體攤位，每天下午1時到5時，持續到一月底努力衝連署。

