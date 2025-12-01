何鷹鷺退黨轟鄭麗文「誘導講統一」 吳宗憲：是她自己加料

國民黨立委吳宗憲接受《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。（圖由《中午來開匯》提供）

具中配身分的國民黨中常委何鷹鷺拍促統影片，遭國民黨考紀會祭停職處分，何日前主動宣布退出國民黨，並直言「這個國民黨我不想玩了」，甚至指稱國民黨主席鄭麗文「誘導人講統一」。對此，兼任國民黨文傳會主委的立委吳宗憲今日表示，鄭麗文的論述始終圍繞「中華民國」，從未引用中華人民共和國1949年後的憲法，國民黨中央的立場始終清楚一致，他真的不覺得為什麼會被騙，「是她（何鷹鷺）自己加料。」

何鷹鷺日前表示，國民黨的人到中國大陸都說「台灣地區」，但到底是中華民國的台灣地區，還是中華人民共和國的台灣地區，「你要講清楚、說明白！」鄭麗文在競選國民黨主席期間說，我們都是中國人，「你是中華民國的中國人，還是中華人民共和國的中國人？誘導我喊和平統一，早日回到祖國懷抱，現在又考紀處分我」。她上週參加完國民黨中常會後，突然宣布要退出國民黨，「這個國民黨我不想玩了！」

吳宗憲今（1）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪表示，他自上任文傳會主委後，已完整檢視鄭麗文近半年至近一年來的所有公開論述，從未看過任何可能讓人「被騙」的內容，何鷹鷺所稱遭誘導的說法難以理解。

吳宗憲指出，鄭麗文的論述始終圍繞「中華民國」，從未引用中華人民共和國1949年後的憲法，而國民黨中央的立場始終清楚一致。他說：「我真的不覺得為什麼會被騙，這個東西完全跟國民黨中央的論述不一樣，是她（何鷹鷺）自己加料的啦。」

吳宗憲強調，國民黨歷來所有公開論述都明明白白，也沒有改變過立場。何鷹鷺聲稱被騙並不符事實，反而是「她自己騙了自己」。他強調，國民黨的論述基礎始終非常明確，核心主張依然是中華民國憲法，從未偏離。

吳宗憲表示，在兩岸關係的定位上，中華人民共和國與中華民國各有各自的解讀，而這也是多年來兩岸之間存在模糊空間的原因，過去從「九二共識」延伸至今都反映相同情況。世界各國如何定位兩岸，也有不同看法，目前台灣的邦交國僅剩11國，各國在處理國際政治與兩岸關係時，都有各自的立場與計算，台灣在這樣的局勢下更需務實面對，而非僅停留在爭論之中。

吳宗憲說，正因為國際對兩岸都有不同立場，台灣必須堅守自身論述，中華民國的立場仍然是以「一中憲法」為基礎。台灣與中國護照外觀不同，台灣對自身定位始終一貫，「我們踩的就是一中憲法，我們就是中華民國，這沒有第二條路可以走」。

吳宗憲強調，兩岸目前即為一種「特殊關係」，這也是為何台灣設置的是「大陸委員會」而非由外交部處理。民進黨若質疑兩岸定位，卻仍設有陸委會並編列預算，反而凸顯論述上的矛盾。陸委會等相關制度就是面對兩岸現實情勢所產生的架構，若一味以「兩國論」作政治操作，在現行法制中完全沒有依據，只會徒增緊張。而依照憲政體制，立委與公務人員宣誓效忠的都是中華民國，因此政治人物不應提出與憲法不符的國家論述。

